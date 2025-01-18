منتخب الشباب يعلن قائمته لكأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا للمشاركة بالنهائيات الآسيوية المقررة في الصين منتصف شباط (فبراير) المقبل.
وضمت القائمة: محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، سلامة سلمان، سيف طه، يوسف المقابلة، أنس الخب، عمر مرار، أيهم السمامرة، نور الدين ياسين، ينال المحمود، عبدالله المنيص، مؤمن الساكت، محمد طه، عز الدين أبو السعود، عمر خضر، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، صالح فريج، عبدالرحمن الخضور، محمود ذيب، يوسف قشي، عدنان نوفل، وإبراهيم صبرة.
ويغادر المنتخب ظهر غد الأحد إلى إندونيسيا، حيث يقيم معسكرا تدريبيا يتخلله بطولة ودية رباعية، يلتقي خلالها أصحاب الأرض الأربعاء 24 كانون الثاني، ثم يواجه الهند السبت 27، قبل أن يختتم مبارياته أمام سورية الثلاثاء 30 من الشهر ذاته.
يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا للشباب، إلى جانب العراق، السعودية، وكوريا الديمقراطية، حيث تقام النهائيات خلال الفترة من 12 شباط (فبراير) ولغاية 1 آذار (مارس) 2025 في الصين.
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