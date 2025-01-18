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منتخب الشباب يعلن قائمته لكأس آسيا

1/18/2025 11:33:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


‎عمان- الغد- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا للمشاركة بالنهائيات الآسيوية المقررة في الصين منتصف شباط (فبراير) المقبل.

‎وضمت القائمة: محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، سلامة سلمان، سيف طه، يوسف المقابلة، أنس الخب، عمر مرار، أيهم السمامرة، نور الدين ياسين، ينال المحمود، عبدالله المنيص، مؤمن الساكت، محمد طه، عز الدين أبو السعود، عمر خضر، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، صالح فريج، عبدالرحمن الخضور، محمود ذيب، يوسف قشي، عدنان نوفل، وإبراهيم صبرة.

‎ويغادر المنتخب ظهر غد الأحد إلى إندونيسيا، حيث يقيم معسكرا تدريبيا يتخلله بطولة ودية رباعية، يلتقي خلالها أصحاب الأرض الأربعاء 24 كانون الثاني، ثم يواجه الهند السبت 27، قبل أن يختتم مبارياته أمام سورية الثلاثاء 30 من الشهر ذاته.

‎يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا للشباب، إلى جانب العراق، السعودية، وكوريا الديمقراطية، حيث تقام النهائيات خلال الفترة من 12 شباط (فبراير) ولغاية 1 آذار (مارس) 2025 في الصين.

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