باسم ياخور: لن أعود لسوريا وما يحدث مجرد شوربة

أشعل الممثل السوري الشهير باسم ياخور موجة من الجدل والانتقادات بعد ظهوره في مقابلة عبر“بودكاست” لصحيفة“النهار” اللبنانية، حيث تحدث عن الوضع الراهن في سوريا وآفاق عودته إلى البلاد بعد سقوط النظام السابق.

انتقادات للوضع الأمني

في تصريحاته، أشار ياخور إلى أن عودته إلى سوريا مشروطة بتحقيق وضع آمن ومستقر، وهو ما يرى أنه غير متوفر حالياً. كما انتقد الأوضاع في الداخل السوري، معتبراً أن“الكثير من الأمور غير السوية والبشعة تحصل الآن”، واصفاً المشهد بأنه“أشبه بالشوربة” نتيجة إطلاق سراح جميع المساجين، بمن فيهم السارقون والمغتصبون والقتلة.



ورغم انتقاده لإطلاق سراح هؤلاء، أبدى ياخور فرحته بإطلاق سراح معتقلي الرأي الذين كانوا معتقلين ظلماً خلال عهد النظام السابق.





تساؤلات حول المعتقلين

وجه الممثل المعروف انتقادات مبطنة للإدارة الجديدة، متسائلاً عن مصير الآلاف من المعتقلين الذين تم توقيفهم مؤخراً، بمن فيهم جنود وعناصر وضباط في الجيش السوري. كما لفت إلى أن العديد من الأشخاص نصبوا أنفسهم“قضاة وجلادين”، مما ساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار.



رد على الاتهامات بالتقلب

وعند سؤاله عن اتهامه بالتراجع عن مواقفه السابقة أو“التكويع”، نفى ياخور أنه ينتمي إلى هذه الفئة، موضحاً أنه لم يكن مستفيداً من النظام السابق، على عكس ما يُشاع. وأكد أن دعمه للنظام في وقت سابق كان يعكس وجهة نظره في ذلك الوقت، لكنه تعرض بسببها للتنمر وحتى التهديد بالقتل.



تأثير سياسي على مسيرته المهنية

وأشار الممثل السوري إلى أن تأييده للنظام السابق أثر سلباً على مسيرته المهنية، وأدى إلى تقليص العروض التي تلقاها، مما كان له انعكاسات على انتشاره الفني.



مسيرة فنية حافلة

يُذكر أن باسم ياخور، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا عام 1993، قد بدأ مسيرته الفنية في مسلسل“الثريا” عام 1994. ومنذ ذلك الحين، شارك في أكثر من 130 عملاً تلفزيونياً تنوعت بين الدراما والتاريخ والكوميديا. كما ترك بصمة في الدراما المصرية من خلال مسلسلات مثل“زهرة وأزواجها الخمسة” و”المرافعة”. وكالات