العلماء يعملون على تغيير تعريف السمنة

MENAFN - Khaberni) تعتمد الأساليب الطبية الحالية لتشخيص السمنة على مؤشر كتلة الجسم، والذي لا يعد مقياسا موثوقا للصحة أو المرض على المستوى الفردي. وقد يؤدي هذا إلى خطأ مع عواقب سلبية على الأشخاص الذين يعانون من السمنة. بالمقابل يسعى علماء لتقديم مقاربة جديدة.

وقدمت "لجنة السمنة السريرية" في تقرير نُشر في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، نهجًا جديدا ودقيقا لتشخيص السمنة، استنادا إلى مقاييس أخرى للدهون الزائدة في الجسم بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم (BMI)، والعلامات والأعراض الموضوعية لسوء الصحة على المستوى الفردي.

واللجنة برئاسة البروفيسور فرانشيسكو روبينو، من كينجز كوليدج لندن، وكتب عن تقريرها موقع يوريك أليرت.

وقد شارك في اللجنة 56 خبيرا رائدا عالميا في مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، بما في ذلك الغدد الصماء والطب الباطني والجراحة والأحياء والتغذية والصحة العامة، يمثلون العديد من البلدان وأنظمة الرعاية الصحية المتنوعة. كما ضمت اللجنة أشخاصا يعيشون مع السمنة ونظرت بشكل خاص في التأثير المحتمل للتعريفات الجديدة للسمنة على الوصمة المجتمعية المنتشرة على نطاق واسع.

وأوصت اللجنة بنهج جديد ودقيق حيث يتم استخدام مقاييس الدهون في الجسم -على سبيل المثال محيط الخصر أو قياس الدهون المباشر- بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم للكشف عن السمنة، وبالتالي تقليل خطر التصنيف الخطأ.

تقسيم جديد

بالإضافة إلى ذلك، قدم المؤلفون فئتين تشخيصيتين جديدتين للسمنة على أساس مقاييس موضوعية للمرض على المستوى الفردي؛ "السمنة السريرية" (مرض مزمن مرتبط بخلل مستمر في الأعضاء بسبب السمنة وحدها) و"السمنة قبل السريرية" (مرتبطة بمستوى متغير من المخاطر الصحية، ولكن بدون مرض مستمر).

ويدعو مؤلفو اللجنة جميع الأشخاص الذين يعيشون مع السمنة إلى تلقي المشورة الصحية الشخصية والرعاية القائمة على الأدلة عند الحاجة -خالية من الوصمة واللوم- مع إستراتيجيات مختلفة للسمنة السريرية والسمنة قبل السريرية.

وتم تصميم الاقتراح لمعالجة القيود في التعريف والتشخيص التقليدي للسمنة التي تعيق الممارسة السريرية وسياسات الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى عدم حصول الأفراد المصابين بالسمنة على الرعاية التي يحتاجون إليها. من خلال توفير إطار متماسك طبيا لتشخيص المرض، تهدف اللجنة أيضا إلى تسوية النزاع المستمر حول فكرة السمنة كمرض، والتي كانت في قلب واحدة من أكثر المناقشات إثارة للجدل والاستقطاب في الطب الحديث.

ويقول رئيس اللجنة، البروفيسور فرانشيسكو روبينو، "إن مسألة ما إذا كانت السمنة مرضا معيبة لأنها تفترض سيناريو غير معقول كل شيء أو لا شيء حيث تكون السمنة إما مرضا دائما أو لا تكون مرضا أبدا. ولكن الأدلة تشير إلى حقيقة أكثر دقة. فبعض الأفراد المصابين بالسمنة يمكنهم الحفاظ على وظائف أعضائهم الطبيعية وصحتهم العامة، حتى على المدى الطويل، في حين يعاني آخرون من علامات وأعراض مرض شديد هنا والآن".

وأضاف: "إن النظر إلى السمنة باعتبارها عامل خطر فقط، وليس مرضا، يمكن أن يحرم بشكل غير عادل من الوصول إلى الرعاية الحساسة للوقت بين الأشخاص الذين يعانون من سوء الصحة بسبب السمنة وحدها. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التعريف الشامل للسمنة كمرض إلى الإفراط في التشخيص والاستخدام غير المبرر للأدوية والإجراءات الجراحية، مع الضرر المحتمل للفرد والتكاليف الباهظة للمجتمع".

وقال "إن إعادة صياغة مفهومنا تعترف بالواقع الدقيق للسمنة وتسمح برعاية شخصية. ويشمل هذا الوصول في الوقت المناسب إلى العلاجات القائمة على الأدلة للأفراد المصابين بالسمنة السريرية، كما هو مناسب للأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن، فضلا عن إستراتيجيات إدارة الحد من المخاطر لأولئك الذين يعانون من السمنة قبل السريرية، والذين لديهم مخاطر صحية متزايدة، ولكن ليس لديهم مرض مستمر. وهذا من شأنه أن يسهل التخصيص العقلاني لموارد الرعاية الصحية وإعطاء الأولوية العادلة والهادفة طبيا لخيارات العلاج المتاحة".

الأساليب الحالية لتشخيص السمنة غير فعالة

هناك نقاش مستمر بين الأطباء وصناع السياسات حول النهج التشخيصي الحالي للسمنة، والذي يميل إلى التصنيف الخطأ للدهون الزائدة في الجسم والتشخيص الخطأ للمرض.

يرجع جزء من المشكلة إلى تعريف السمنة حاليا بمؤشر كتلة الجسم، حيث يعتبر مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن 30 كلغم/م2 مؤشرا للسمنة.

ورغم من أن مؤشر كتلة الجسم مفيد لتحديد الأفراد المعرضين لخطر متزايد من المشاكل الصحية، فإن اللجنة تسلط الضوء على أن مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا مباشرا للدهون، ولا يعكس توزيعها حول الجسم ولا يعكس توزيعها في الجسم. لا تقدم هذه البيانات معلومات عن الصحة والمرض على المستوى الفردي.

وقال عضو اللجنة البروفيسور روبرت إيكل، من جامعة كولورادو أنشوتز في الولايات المتحدة الأميركية "إن الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم وحده لتشخيص السمنة أمر إشكالي، حيث يميل بعض الأشخاص إلى تخزين الدهون الزائدة عند الخصر أو في أعضائهم وحولها، مثل الكبد أو القلب أو العضلات، ويرتبط هذا بمخاطر صحية أعلى مقارنة بتخزين الدهون الزائدة أسفل الجلد مباشرة في الذراعين أو الساقين أو في مناطق أخرى من الجسم. ولكن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الدهون في الجسم لا يكون لديهم دائما مؤشر كتلة الجسم الذي يشير إلى أنهم يعيشون مع السمنة، مما يعني أن مشاكلهم الصحية قد تمر دون أن يلاحظها أحد. بالإضافة إلى ذلك، يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وارتفاع نسبة الدهون في الجسم ولكنهم يحافظون على وظائف الأعضاء والجسم الطبيعية، دون ظهور أي علامات أو أعراض لمرض مستمر".

ما وراء مؤشر كتلة الجسم

في حين أن التعرف على مؤشر كتلة الجسم مفيد كأداة فحص لتحديد الأشخاص الذين قد يعيشون مع السمنة، يوصي المؤلفون بالابتعاد عن اكتشاف السمنة بناء على مؤشر كتلة الجسم وحده. وبدلا من ذلك، يوصون بتأكيد كتلة الدهون الزائدة (السمنة) وتوزيعها حول الجسم باستخدام إحدى الطرق التالية:

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قياس واحد على الأقل لحجم الجسم (محيط الخصر، أو نسبة الخصر إلى الورك أو نسبة الخصر إلى الطول) بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم.

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قياسان على الأقل لحجم الجسم (محيط الخصر، أو نسبة الخصر إلى الورك أو نسبة الخصر إلى الطول) بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم.

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قياس الدهون في الجسم بشكل مباشر (مثل فحص كثافة العظام أو DEXA) بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم.

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في الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع للغاية (على سبيل المثال >40 كلغم/م2) يمكن افتراض الدهون الزائدة في الجسم بشكل عملي.

فئتان جديدتان من السمنة

كما تقدم اللجنة نموذجا جديدا لتشخيص الأمراض في السمنة استنادا إلى مقاييس موضوعية للمرض على المستوى الفردي.

أولا: السمنة السريرية

تُعرف السمنة السريرية بأنها حالة من السمنة مصحوبة بعلامات و/أو أعراض موضوعية لانخفاض وظائف الأعضاء، أو انخفاض كبير في القدرة على القيام بالأنشطة اليومية القياسية، مثل الاستحمام، واللباس، والأكل، والتحكم في التبول، وذلك بشكل مباشر بسبب زيادة الدهون في الجسم. يجب اعتبار الأشخاص المصابين بالسمنة السريرية مصابين بمرض مزمن مستمر ويجب أن يتلقوا الإدارة والعلاجات المناسبة.

حددت اللجنة 18 معيارا تشخيصيا للسمنة السريرية لدى البالغين بما في ذلك:

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ضيق التنفس الناجم عن تأثيرات السمنة على الرئتين.

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قصور القلب الناجم عن السمنة.

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آلام الركبة أو الورك، مع تصلب المفاصل وانخفاض نطاق الحركة كتأثير مباشر للدهون الزائدة في الجسم على المفاصل.

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بعض التغيرات في العظام والمفاصل لدى الأطفال والمراهقين والتي تحد من الحركة.

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علامات وأعراض أخرى ناجمة عن خلل في أعضاء أخرى بما في ذلك الكلى والمجاري الهوائية العلوية والأعضاء الأيضية والجهاز العصبي والبولي والتناسلي والجهاز الليمفاوي في الأطراف السفلية.

ثانيا: السمنة قبل السريرية

السمنة قبل السريرية هي حالة من السمنة مع وظيفة طبيعية للأعضاء. "وبالتالي فإن الأشخاص الذين يعيشون مع السمنة قبل السريرية لا يعانون من مرض مستمر، على الرغم من أنهم معرضون لخطر متغير ولكنه متزايد عموما للإصابة بالسمنة السريرية والعديد من الأمراض غير المعدية الأخرى في المستقبل، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان والأمراض العقلية، من بين أمور أخرى. وعلى هذا النحو، يجب دعمهم للحد من خطر الإصابة بأمراض محتملة".

وقال عضو اللجنة الدكتور غودن جاليا، من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا "إن معايير التشخيص الجديدة التي وضعتها المفوضية تسد الفجوة في مفهوم تشخيص السمنة لأنها تمكن الأطباء من التمييز بين الصحة والمرض على المستوى الفردي. ونأمل أن يضمن التأييد الواسع النطاق للإطار الجديد وتشخيص السمنة من قبل العديد من الجمعيات العلمية المهمة من جميع أنحاء العالم أن يصبح التقييم السريري المنهجي للسمنة شرطا أساسيا في أنظمة الصحة على مستوى العالم".

يجب أن يتلقى الأشخاص المصابون بالسمنة السريرية علاجا في الوقت المناسب، بهدف استعادة وظائف الجسم التي انخفضت بسبب الدهون الزائدة في الجسم أو تحسينها بالكامل، بدلا من إنقاص الوزن فقط. يجب أن يتم تحديد نوع العلاج والإدارة للسمنة السريرية -نمط الحياة، والأدوية، والجراحة، وما إلى ذلك- بناء على تقييمات المخاطر والفوائد الفردية وتحديدها من خلال مناقشة نشطة مع المريض.

غالبا ما تطلب شركات التأمين الصحي في جميع أنحاء العالم أدلة على وجود حالات أخرى مرتبطة بالسمنة (مثل مرض السكري من النوع الثاني) لتوفير تغطية علاجات السمنة. وباعتبارها مرضا مزمنا متميزا في حد ذاته، لا ينبغي أن تتطلب السمنة السريرية وجود مرض آخر لتبرير التغطية.