الاحتلال يرفع تأهبه خشية إطلاق صواريخ من غزة

الاحتلال يرفع تأهبه خشية إطلاق صواريخ من غزة
التاريخ
1/18/2025 8:13:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب على مستوى الدفاعات الجوية خشية إطلاق صواريخ
نحو غلاف غزة.
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