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مستشار ترامب: نؤكد التزامنا بتنفيذ اتفاق غزة

1/18/2025 8:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر لموقع "أكسيوس" أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكد لذوي الأسرى الأميركيين التزام واشنطن بتنفيذ كافة مراحل اتفاق غزة الذي يبدأ تنفيذه صباح اليوم الأحد.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد بعد أكثر من 15 شهرا من بدء الحرب في قطاع غزة.

MENAFN18012025000208011052ID1109104599

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