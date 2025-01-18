مستشار ترامب: نؤكد التزامنا بتنفيذ اتفاق غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت مصادر لموقع "أكسيوس" أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
أكد لذوي الأسرى الأميركيين التزام واشنطن بتنفيذ كافة مراحل اتفاق غزة الذي يبدأ تنفيذه صباح اليوم الأحد.
ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد بعد أكثر من 15 شهرا من بدء الحرب في قطاع غزة.
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