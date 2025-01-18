جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من المدن بالقطاع الليلة

جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من المدن بالقطاع الليلة
التاريخ
1/18/2025 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن جيش الاحتلال سيبدأ الليلة الانسحاب من المدن في قطاع غزة.
ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ يوم غد الأحد .
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