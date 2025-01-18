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جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من المدن بالقطاع الليلة

1/18/2025 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن جيش الاحتلال سيبدأ الليلة الانسحاب من المدن في قطاع غزة.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ يوم غد الأحد .

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