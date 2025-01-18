1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم غدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتوجه غداً الأحد، قرابة مليون و600 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث أنهت وزارة والتعليم كافة استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال الطلبة.



وأكدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية سحر شخاترة، أن الوزارة مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الدوام المدرسي وحتى بداية شهر رمضان المبارك، ففي المدارس ذات الفترة الواحدة يبدأ الطابور الساعة 8.15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 8.30 صباحًا، وللفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12.50 ظهرًا وتبدأ الحصة الأولى الساعة 1.00 بعد الظهر.



وأشارت الشخاترة إلى أن الكتب المدرسية ستكون بين يدي الطلبة مع أول يوم دراسي بعد أن أنهت الوزارة استلام كافة عطاءات الكتب وتوريدها إلى المديريات، كما أنهت استعداداتها لتوفير المدافئ لكل الغرف الصفية.



وأوضحت أنه جرى استلام 7 مدارس في محافظات الزرقاء، والمفرق، والبلقاء، والكرك، ومعان بعدد غرف صفية وصل إلى 99 غرفة، إضافة إلى 4 مشاريع إضافات صفية بعدد غرف 20 غرفة صفية.



وبينت أن الوزارة مستمرة في الفصل الدراسي الثاني كما الأول، بتطبيق برنامج علاجي وطني مستدام لدعم تعلم الطلبة يهدف إلى اتخاذ إجراءات علاجية لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.