ترند على تيك توك يقتل طفلاً لبنانياً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- توفي طفل، 12 عاماً، أمس الجمعة داخل مدرسته ، بعد اختناقه خلال تقليده تحدّي "one bite" الذي أصبح "ترند" على تيك توك.
وتوفي الطفل مختنقاً عند محاولته ابتلاع قطعة "كرواسون" كاملة في لقمة واحدة وفق معلومات أولية.
وحسب وسائل إعلام محلية،
في لبنان، قالت إدارة مدرسة "جنّة الأطفال" في بيان: "بقلوبٍ يملؤها الحزن والأسى واللوعة المريرة، ننعى إليكم وفاة ابننا العزيز وتلميذنا في الصف السادس، جو إيلي سكاف، وبتاريخ اليوم الجمعة 17 يناير(كانون الثاني)، وخلال الاستراحة الأولى، تعرّض جو لحادثٍ مأسويّ مفاجئ حيث اختنق أثناء تناوله طعاماً".
وأضاف البيان: "على الرغم من التدخّل السريع والمتفاني من قِبَل المعلمين، والرعاية الفوريّة التي قدّمتها الممرضة المجازة والمعلمات، بالإضافة إلى تدخّل الدفاع المدنيّ السريع وإسعافه ونقله العاجل إلى المستشفى، إلّا أنّ محاولات إنقاذه لم تُكلَّل بالنجاح".
وأكّدت المدرسة أنّها ستُغل أبوابها يومي الاثنين والثلاثاء "حداداً على ملاكنا جو الغالي".
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