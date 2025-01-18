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ترند على تيك توك يقتل طفلاً لبنانياً

1/18/2025 3:10:40 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- توفي طفل، 12 عاماً، أمس الجمعة داخل مدرسته ، بعد اختناقه خلال تقليده تحدّي "one bite" الذي أصبح "ترند" على تيك توك.

وتوفي الطفل مختنقاً عند محاولته ابتلاع قطعة "كرواسون" كاملة في لقمة واحدة وفق معلومات أولية.

وحسب وسائل إعلام محلية،
في لبنان، قالت إدارة مدرسة "جنّة الأطفال" في بيان: "بقلوبٍ يملؤها الحزن والأسى واللوعة المريرة، ننعى إليكم وفاة ابننا العزيز وتلميذنا في الصف السادس، جو إيلي سكاف، وبتاريخ اليوم الجمعة 17 يناير(كانون الثاني)، وخلال الاستراحة الأولى، تعرّض جو لحادثٍ مأسويّ مفاجئ حيث اختنق أثناء تناوله طعاماً".


وأضاف البيان: "على الرغم من التدخّل السريع والمتفاني من قِبَل المعلمين، والرعاية الفوريّة التي قدّمتها الممرضة المجازة والمعلمات، بالإضافة إلى تدخّل الدفاع المدنيّ السريع وإسعافه ونقله العاجل إلى المستشفى، إلّا أنّ محاولات إنقاذه لم تُكلَّل بالنجاح".

وأكّدت المدرسة أنّها ستُغل أبوابها يومي الاثنين والثلاثاء "حداداً على ملاكنا جو الغالي".

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