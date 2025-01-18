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منح عالم أردني في الهندسة النووية الجنسية الكورية الجنوبية

1/18/2025 3:00:07 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- منحت كوريا الجنوبية العالم الأردني مصعب بني سلمان الخطاطبة، والمنحدر من مدينة كفرنجة بمحافظة عجلون، الجنسية المزدوجة والتي تمنح فقط لأصحاب الكفاءات المتميزة، من دون الحاجة للتخلي عن الجنسية الأصلية، كما هو معمول به هناك.

ويقول بني سلمان إن هذا التكريم جاء، بحمد الله، بعد أكثر من 10 أعوام منذ قدومه لكوريا الجنوبية،
والتي صقل فيها خبراته العلمية والبحثية على ما فيها من تحديات، على الصعيدين العلمي والشخصي.

وأكد أنه تم منحه الجنسية الكورية لاصحاب الكفاءات المتميزة ( الجنسية المزدوجة) مع احتفاضه بالجنسية الأردنية، وذلك خلافا للنظام العادي المعمول به هناك، والذي يشترط التنازل عن الجنسية الأصلية، معربا عن شكره لذويه واحبته، وكل من كان داعما خلال هذة المسيرة.

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