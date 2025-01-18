منح عالم أردني في الهندسة النووية الجنسية الكورية الجنوبية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- منحت كوريا الجنوبية العالم الأردني مصعب بني سلمان الخطاطبة، والمنحدر من مدينة كفرنجة بمحافظة عجلون، الجنسية المزدوجة والتي تمنح فقط لأصحاب الكفاءات المتميزة، من دون الحاجة للتخلي عن الجنسية الأصلية، كما هو معمول به هناك.
ويقول بني سلمان إن هذا التكريم جاء، بحمد الله، بعد أكثر من 10 أعوام منذ قدومه لكوريا الجنوبية،
والتي صقل فيها خبراته العلمية والبحثية على ما فيها من تحديات، على الصعيدين العلمي والشخصي.
وأكد أنه تم منحه الجنسية الكورية لاصحاب الكفاءات المتميزة ( الجنسية المزدوجة) مع احتفاضه بالجنسية الأردنية، وذلك خلافا للنظام العادي المعمول به هناك، والذي يشترط التنازل عن الجنسية الأصلية، معربا عن شكره لذويه واحبته، وكل من كان داعما خلال هذة المسيرة.
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