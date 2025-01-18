الدوري الألماني.. (بايرن ميونيخ) يفوز على (فولفسبورغ) 3-2

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين 18 - 1 (كونا) -- واصل الفريق الألماني (بايرن ميونخ) اليوم السبت الابتعاد بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم
بفوزه على ضيفه (فولفسبورغ) بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات المرحلة ال 18.
ففي المباراة التي أجرت على أرض ملعب (أليانس أرينا) في (ميونيخ) سجل ليون غوريتسكا هدفين بواقع هدف في الشوط الأول وأخر في الشوط الثاني.
وتقدم غوريتسكا بهدف لفريقه في الدقيقة ال 20 ولكن بعد 4 دقائق فقط رد (فولفسبورغ) بهدف التعادل عن طريق الجزائري محمد عمورة.
وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الاول أحرز ميشائيل أوليس الهدف الثاني (لبايرن ميونيخ).
وفي الشوط الثاني أحرز غوريتسكا الهدف الثاني له والثالث للنادي البافاري في الدقيقة ال 62.
وقبل دقيقتين من النهاية سجل محمد عمورة الهدف الثاني (لفولفسبورج).
ورفع (بايرن ميونيخ) رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه (باير ليفركوزن) الذي يواجه (بوروسيا مونشن غلادباخ) في وقت لاحق اليوم.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها فاز (شتوتغارت) على ضيفه (فرايبورغ) بأربعة أهداف لصفر و(هوفنهايم) على مضيفه (هولشتاين كيل) بثلاثة اهداف لهدف و(سانت باولي) على مضيفه (هايدنهايم) بهدفين لصفر. وتعادل (بوخوم) مع ضيفه (لايبتزغ) بثلاثة اهداف لمثلها. (النهاية)
ع ن ج
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