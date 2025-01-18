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الدوري الألماني.. (بايرن ميونيخ) يفوز على (فولفسبورغ) 3-2

1/18/2025 2:34:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين 18 - 1 (كونا) -- واصل الفريق الألماني (بايرن ميونخ) اليوم السبت الابتعاد بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه (فولفسبورغ) بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات المرحلة ال 18.
ففي المباراة التي أجرت على أرض ملعب (أليانس أرينا) في (ميونيخ) سجل ليون غوريتسكا هدفين بواقع هدف في الشوط الأول وأخر في الشوط الثاني.
وتقدم غوريتسكا بهدف لفريقه في الدقيقة ال 20 ولكن بعد 4 دقائق فقط رد (فولفسبورغ) بهدف التعادل عن طريق الجزائري محمد عمورة.
وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الاول أحرز ميشائيل أوليس الهدف الثاني (لبايرن ميونيخ).
وفي الشوط الثاني أحرز غوريتسكا الهدف الثاني له والثالث للنادي البافاري في الدقيقة ال 62.
وقبل دقيقتين من النهاية سجل محمد عمورة الهدف الثاني (لفولفسبورج).
ورفع (بايرن ميونيخ) رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه (باير ليفركوزن) الذي يواجه (بوروسيا مونشن غلادباخ) في وقت لاحق اليوم.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها فاز (شتوتغارت) على ضيفه (فرايبورغ) بأربعة أهداف لصفر و(هوفنهايم) على مضيفه (هولشتاين كيل) بثلاثة اهداف لهدف و(سانت باولي) على مضيفه (هايدنهايم) بهدفين لصفر. وتعادل (بوخوم) مع ضيفه (لايبتزغ) بثلاثة اهداف لمثلها. (النهاية)

ع ن ج


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