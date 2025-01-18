انطلاق أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 18 - 1 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت بالعاصمة الليبية طرابلس فعاليات النسخة الثالثة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 بحضور أمناء منظمات النفط والمستثمرين وصنَّاع القرار وممثلين عن شركات نفطية عربية وعالمية.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان لها أن القمة تهدف لتأمين الاستثمارات وتعزيز نمو قطاع الطاقة والبنية التحتية في ليبيا.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال الافتتاح أن بلاده تقدم التزاما قويا بدعم قطاع الطاقة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتعمل على إعادة تشغيل الحقول النفطية حيث تم تشغيل 10 حقول لتعزيز الإنتاج.
وأضاف أن حكومته وجهت وزارة النفط والغاز لإطلاق جولات جديدة تهدف إلى زيادة الاحتياطي وزيادة القدرة الإنتاجية للرفع من معدلات إنتاج النفط الخام لتبلغ 4ر1 مليون برميل يوميا.
وقال أن ليبيا أطلقت مبادرة "خضار ليبيا" لزراعة 100 مليون شجرة دعما للبيئة والطاقات المتجددة، وسعينا لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير الغاز الطبيعي للتصدير "لتعزيز دور ليبيا كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة" مشددا على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.
وأضاف البيان أن الدبيبة عقد سلسلة لقاءات ضمن أعمال القمة شملت الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص والأمين العام للمنظمة العربية للطاقة جمال اللوغاني والأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط عمر فاروق والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد جمال تم خلالها بحث دور ليبيا في استقرار أسواق النفط وزيادة الإنتاج.
و تسعى ليبيا من خلال هذا التنظيم إلى إبراز الإمكانيات التي تملكها في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتسليط الضوء على فرص الأستثمار التي توفرها في هذا القطاع الحيوي.
كما تعمل على اسناد عدد من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في المناطق النفطية البرية والبحرية لشركات عالمية.
ومن المقرر أن تستضيف القمة مؤتمرا استراتيجيا وبرنامجا تقنيا يتناول عددا من القضايا الحيوية مثل دور ليبيا في أسواق الطاقة العالمية والتطورات التكنولوجية لمستقبل أكثر استدامة واستراتيجيات تسريع النمو الصناعي. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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