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انطلاق أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025

1/18/2025 2:34:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 18 - 1 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت بالعاصمة الليبية طرابلس فعاليات النسخة الثالثة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 بحضور أمناء منظمات النفط والمستثمرين وصنَّاع القرار وممثلين عن شركات نفطية عربية وعالمية.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان لها أن القمة تهدف لتأمين الاستثمارات وتعزيز نمو قطاع الطاقة والبنية التحتية في ليبيا.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال الافتتاح أن بلاده تقدم التزاما قويا بدعم قطاع الطاقة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتعمل على إعادة تشغيل الحقول النفطية حيث تم تشغيل 10 حقول لتعزيز الإنتاج.
وأضاف أن حكومته وجهت وزارة النفط والغاز لإطلاق جولات جديدة تهدف إلى زيادة الاحتياطي وزيادة القدرة الإنتاجية للرفع من معدلات إنتاج النفط الخام لتبلغ 4ر1 مليون برميل يوميا.
وقال أن ليبيا أطلقت مبادرة "خضار ليبيا" لزراعة 100 مليون شجرة دعما للبيئة والطاقات المتجددة، وسعينا لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير الغاز الطبيعي للتصدير "لتعزيز دور ليبيا كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة" مشددا على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.
وأضاف البيان أن الدبيبة عقد سلسلة لقاءات ضمن أعمال القمة شملت الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص والأمين العام للمنظمة العربية للطاقة جمال اللوغاني والأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط عمر فاروق والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد جمال تم خلالها بحث دور ليبيا في استقرار أسواق النفط وزيادة الإنتاج.
و تسعى ليبيا من خلال هذا التنظيم إلى إبراز الإمكانيات التي تملكها في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتسليط الضوء على فرص الأستثمار التي توفرها في هذا القطاع الحيوي.
كما تعمل على اسناد عدد من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في المناطق النفطية البرية والبحرية لشركات عالمية.
ومن المقرر أن تستضيف القمة مؤتمرا استراتيجيا وبرنامجا تقنيا يتناول عددا من القضايا الحيوية مثل دور ليبيا في أسواق الطاقة العالمية والتطورات التكنولوجية لمستقبل أكثر استدامة واستراتيجيات تسريع النمو الصناعي. (النهاية)

ش ب م / ه س ص


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