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الدوري الإسباني: المتصدر (أتلتيكو) يسقط أمام (ليغانيس) بهدف نظيف

1/18/2025 2:34:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 18 - 1 (كونا) -- سقط متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (أتلتيكو مدريد) أمام جاره (ليغانيس) بهدف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 20 من المسابقة.
وعلى ملعب (بوتاركي) سجل ماتيا ناستاسيتش هدف الفوز ل (ليغانيس) في الدقيقة 49 من زمن المباراة.
وبذلك تجمد رصيد (أتلتيكو مدريد) عند 44 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما رفع (ليغانيس) رصيده إلى 22 نقطة في المركز 15 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يلعب (برشلونة) ضد (خيتافي) في وقت لاحق الليلة فيما يلعب (ريال مدريد) ضد (لاس بالماس) غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د


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