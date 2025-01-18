الدوري الإسباني: المتصدر (أتلتيكو) يسقط أمام (ليغانيس) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 18 - 1 (كونا) -- سقط متصدر الدوري
الإسباني لكرة القدم
(أتلتيكو مدريد) أمام جاره (ليغانيس) بهدف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 20 من المسابقة.
وعلى ملعب (بوتاركي) سجل ماتيا ناستاسيتش هدف الفوز ل (ليغانيس) في الدقيقة 49 من زمن المباراة.
وبذلك تجمد رصيد (أتلتيكو مدريد) عند 44 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما رفع (ليغانيس) رصيده إلى 22 نقطة في المركز 15 بالترتيب.
وفي مباريات
أخرى ضمن الجولة نفسها يلعب (برشلونة) ضد (خيتافي) في وقت لاحق الليلة فيما يلعب (ريال مدريد) ضد (لاس بالماس) غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د
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