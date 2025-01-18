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الولايات المتحدة تعلن تقديم 117 مليون دولار كمساعدات امنية جديدة الى لبنان

1/18/2025 2:34:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 1 (كونا) -- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم السبت عن تقديم نحو 117 مليون دولار امريكي كمساعدات أمنية جديدة وموسعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان "هذه المساعدات الجديدة ستدعم بشكل مباشر كلا من القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في عملهما على تأكيد السيادة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بالكامل".
وشدد البيان على ان القرار الاممي رقم 1701 هو "الاطار الوحيد" القابل للتطبيق لترتيب امني دائم للبنانيين الاسرائيليين.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها نظمت اجتماعا للمانحين عبر الإنترنت الخميس الماضي "مع شركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية الأساسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل التنفيذ الكامل لوقف الأعمال الحربية مع اسرائيل".
واكد البيان التزام الولايات المتحدة بمواصلة العمل مع شركائها وحلفائها لضمان حصول لبنان على الدعم الذي يحتاجه لاغتنام هذه الفرصة وتعزيز الأمن الداخلي والإقليمي.(النهاية)

ا م م


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