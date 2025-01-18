الولايات المتحدة تعلن تقديم 117 مليون دولار كمساعدات امنية جديدة الى لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 18 - 1 (كونا) -- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم السبت عن تقديم نحو 117 مليون دولار امريكي كمساعدات أمنية جديدة وموسعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
وذكرت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان "هذه المساعدات الجديدة ستدعم بشكل مباشر كلا من القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في عملهما على تأكيد السيادة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بالكامل".
وشدد البيان على ان القرار الاممي رقم 1701 هو "الاطار الوحيد" القابل للتطبيق لترتيب امني دائم للبنانيين الاسرائيليين.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها نظمت اجتماعا للمانحين عبر الإنترنت الخميس الماضي "مع شركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية الأساسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل التنفيذ الكامل لوقف الأعمال الحربية مع اسرائيل".
واكد البيان التزام الولايات المتحدة بمواصلة العمل مع شركائها وحلفائها لضمان حصول لبنان على الدعم الذي يحتاجه لاغتنام هذه الفرصة وتعزيز الأمن الداخلي والإقليمي.(النهاية)
ا م م
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