الدوري الفرنسي.. الباريسي (سان جيرمان) يهزم (لانس) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 18 - 1 (كونا) - هزم المتصدر (باريس سان جيرمان) مضيفه (لانس) بهدفين لهدف في اللقاء الذي اقيم على استاد (بوليرت ديليليس) اليوم السبت ضمن الجولة ال18 من الدوري
الفرنسي لكرة القدم
2024 - 2025.
وفي الشوط الاول تقدم فريق (لانس) بهدف من خلال لاعب
الهجوم الانغولي مبالا نزولا في أسفل يسار المرمى في الدقيقة ال36.
وفي الشوط الثاني استطاع المتصدر ان يسدد هدف التعادل من خلال لاعب الوسط البرتغالي فابيان رويز بمساعدة الفرنسي برادلي باركولا في أسفل يمين المرمى في الدقيقة ال59 بالإضافة الى هدف ثاني من لاعب الهجوم برادلي باركولا.
بهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 44 نقطة بينما يقع فريق (لانس) في المركز السابع برصيد 28 نقطة.(النهاية)
م ع
MENAFN18012025000071011013ID1109104319
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