(ليفربول) يفوز بهدفين على (برينتفورد) ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن 18 - 1 (كونا) -- عزز فريق (ليفربول) صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
بعد فوزه على مضيفه (برينتفورد) بهدفين نظيفين في لقاء افتتاح الجولة ال22 للبطولة والذي جمعهما اليوم السبت.
وبعد شوط اول دون اهداف ونهاية الوقت الرسمي للقاء نجح المهاجم الاوروغوياني داروين نونيز في تسجيل الهدف الاول عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبعد مضي دقيقتين فقط عاد نفس اللاعب ليمضي على الهدف الثاني له ومعه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيد الفريق إلى 50 نقطة.
وفي مباريات
اخرى جرت اليوم فاز (فولهام) على مضيفه (ليستر سيتي) بهدفين نظيفين وبنفس النتيجة فاز (كريستال بالاس) على مضيفه (ويستهام يونايتد) فيما تغلب (بورنموث) على مضيفه (نيوكاسل يونايتد) بأربعة اهداف مقابل هدف واحد.
ورغم خسارته حافظ (نيوكاسل) على مركزه الرابع بمجموع 38 نقطة وراء كل من (نوتنغهام فورست) برصيد 41 نقطة و (آرسنال) الوصيف برصيد 44 نقطة مؤقتا في انتظار نهاية لقائه الذي يخوضه الان ضد (استون فيلا) ولا تزال النتيجة متعادلة دون اهداف.
وصعد (بورنموث) مؤقتا إلى المركز السادس برصيد 37 نقطة وراء (تشيلسي) بنفس العدد من النقاط وفارق الاهداف بينما يحتل (استون فيلا) المركز السابع برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة مؤقتا عن (مانشستير سيتي) في المركز الثامن.
ويحتل فولهام المركز الرابع بمجموع 33 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن (برايتون) وخمس نقاط عن (برينتفورد) وست نقاط عن (كريستال بالاس) على التوالي.(النهاية)
ن ب ش
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