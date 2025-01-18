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برقان الكويتي يخسر أمام قطر القطري ( 3-0 ) في البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة

1/18/2025 2:34:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 18 – 1 (كونا) -- خسر نادي (برقان) الكويتي امام (قطر) القطري بنتيجة (3 - 0) ضمن منافسات النسخة الـ43 من البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة للرجال بالعاصمة الدوحة بمشاركة 15 فريقا من بينهم ناديي الكويت وبرقان الكويتيان.
وانتهت نتيجة مواجهة برقان الكويتي وقطر القطري بنتيجة أشواط (25 - 22) و (25 - 11) و (25 - 14).
وفي بقية مباريات اليوم فاز (الجزيرة) الاماراتي على (غزة) الفلسطيني بنتيجة (3 - 0) اشواط بينما فاز (بني ياس) الاماراتي على (السويحلي) الليبي بنتيجة ( 3 - 2) أشواط.
وضمت المجموعة الأولى فرق (السويحيلي) الليبي و(السلام) العماني و(بني ياس) الإماراتي فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من (السيب) العماني و(الكويت) الكويتي و(الهلال) الليبي و(الزمالك) المصري.
بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق (أربيل) العراقي و(دار كليب) البحريني و(الأهلي) المصري و(الشرطة) القطري فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق (غزة) الفلسطيني و(برقان) الكويتي و(قطر) القطري و(الجزيرة) الإماراتي.
وتتواصل مباريات مرحلة المجموعات في البطولة حتى 20 يناير الجاري على أن تلعب في 22 يناير مباريات الدور ربع النهائي ومباريات تحديد المراكز وفي يوم 24 من الشهر نفسه تقام مباريات نصف النهائي ومباريات تحديد المراكز فيما تختتم منافساتها في ال25 من يناير الجاري.
يشار إلى أن البطولة العربية للكرة الطائرة التي انطلقت الخميس الماضي تقام لأول مرة في قطر منذ انطلاقتها في ليبيا عام 1978 فيما كان فريق (السويحلي) الليبي هو آخر فريق يتوج باللقب وذلك في النسخة الماضية بالأردن عام 2024. (النهاية) س س س

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