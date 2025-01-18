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مؤتمر الطباعة الإبداعية يختتم نسخته الثانية (واحة) بمعرض لأعمال المشاركين من دولة الكويت وخارجها

1/18/2025 2:34:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) -- اختتم مؤتمر الطباعة الإبداعية فعاليات نسخته الثانية (واحة) بمعرض أقيم في متحف الفن الحديث اليوم السبت ضم أعمال المشاركين الذين تجاوز عددهم 150 مشاركا من دولة الكويت وخارجها.
وتضمن المؤتمر الذي انطلق في الخامس من يناير الجاري محاضرات وورش عمل تفاعلية بمشاركة خبراء محليين ودوليين سلطت الضوء على تنوع أساليب الطباعة ودورها في الاقتصاد الإبداعي.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل في كلمة خلال حفل الاختتام إن (قطاع الفنون) حرص على تقديم خدمات فنية متنوعة لدعم توجه الشباب الإبداعي وإقبالهم المتزايد على عملية الطباعة.
وأعرب الزامل عن الشكر والتقدير للرواد والشباب الذين قاموا بدور بارز أسهم في إنجاح فعاليات المؤتمر وإثراء الحركة الفنية.
وأكد حرص (الوطني للثقافة) على مواصلة دعمه لتعزيز مسيرة الثقافة والفن وكذلك دعم المبادرات الإبداعية بالتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة داخل دولة الكويت وخارجها بما يسهم في توفير بيئة حاضنة للشباب والمبدعين.
وذكر أنه في ضوء اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي 2025 سيتضمن المشهد الثقافي والفني في البلاد على مدار عام كامل سلسلة من الفعاليات والندوات والمهرجانات والمؤتمرات الهادفة لتعزيز الثقافة والفن والإبداع.
بدورها قالت مؤسس ومنظم المؤتمر الدكتورة جواهر البدر في كلمة مماثلة إن هذه النسخة من المؤتمر كانت ناجحة ومثمرة وشهدت تعاونا كبيرا بين المشاركين خلق مجتمعا متكاملا تبادل فيه الجميع المعرفة والخبرة.
وأضافت البدر أن المؤتمر تميز هذا العام بتنظيم أكثر من سبع غرف للطباعة إضافة إلى جدارية فنية جذبت اهتمام المشاركين ومحاضرات متنوعة أثرت التجربة مشيدة بالمشاركة الواسعة من قبل الشباب والرواد من داخل دولة الكويت وخارجها الذين أضافوا قيمة كبيرة للفعاليات.
من جهتها قالت منسق المعرض سارة خلف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مؤتمر الطباعة الإبداعية يشكل محطة مهمة لتسليط الضوء على هذا الفن الرائع إذ يشهد إقبالا من جميع الأعمار خلال ورشه المتنوعة.
وأضافت خلف أن المؤتمر نجح في تحقيق أهدافه الأساسية ومنها التعريف بفن الطباعة بمختلف أساليبه ومدارسه وتوفير منصة فنية تجمع المحترفين والهواة ومحبي هذا الفن من أجل التفاعل وتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز أهمية الفنون كعنصر محوري في دعم الثقافة والإبداع داخل المجتمع.
وأوضحت أن النسخة الثانية من المؤتمر جاءت بالتعاون مع جهات داعمة أبرزها (آرت ستوديو الكويت) و(كلية الفنون رود آيلند) بالولايات المتحدة الأمريكية و(الجامعة الأمريكية في الكويت AUK) و (مركز عبدالله السالم الثقافي) ضمن استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (الكويت تبدع) الهادفة إلى تطوير الفنون الإبداعية وتعزيز مكانة دولة الكويت في المشهد الثقافي والفني. (النهاية)

ش ه د


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