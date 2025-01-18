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وزير الخارجية المصري: 600 شاحنة مساعدات إنسانية ستدخل غزة يوميا مع بدء الهدنة

1/18/2025 2:34:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 1 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مساء اليوم السبت أنه جرى الاتفاق على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة 50 منها للوقود وتعهد ببذل كل الجهود مع الشركاء من أجل احترام كل طرف لالتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي سيسري صباح غد الأحد.
وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره النيجيري يوسف توجار أنه يجري تجهيز معبر رفح لنفاذ أكبر قدر من المساعدات مشددا على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ كل طرف لالتزاماته.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل كما توجد آلية متابعة وغرفة عمليات مقرها القاهرة وآليات في مدينة العريش لمتابعة نفاذ المساعدات وحركة الأفراد.
وبشأن ترتيبات اليوم الأول لوقف إطلاق النار والتنسيق المصري - القطري في هذا الجانب قال إن التنسيق المصري - القطري على أعلى مستوى وفقا لتوجيهات الرئيس المصري وأمير قطر.
وقال إن التنسيق يسير بشكل متميز ولولا الجهود المخلصة التي قادتها مصر مع الأشقاء في قطر وبدعم من الولايات المتحدة لم يكن من الممكن الوصول لهذا الاتفاق.
وأوضح أن هذا الجهد سيستمر مشيرا إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس مع وزير خارجية قطر حيث تم التباحث عن الخطوات القادمة وكيفية استدامة وقف إطلاق النار.
وقال إن الفرق المشتركة بدأت بالفعل في التواصل فيما بينها في إطار الية المتابعة في إطار غرفة العمليات بالقاهرة لمتابعة عملية التنفيذ على الأرضي والتي نأمل ونتطلع أن تكون هناك نية صادقة وإرادة سياسية للعمل على تنفيذ كل طرف لالتزاماته طبقا للاتفاق.
وقال عبد العاطي غدا الأحد سيبدأ اليوم الأول لتنفيذ وقف إطلاق النار فيما وإطلاق سراح جزء من الأسرى والمحتجزين ونفاذ المساعدات.
وتابع " ما نؤكد عليه هو أهمية وقف إطلاق النار المستدام في قطاع غزة لأنه يساعد على معالجة الوضع الصحي والخدمات والوضع الإنساني والطبي الذي يرثى له" مؤكدا أن مصر ستقود جهودا بالتعاون مع المجتمع الدولي لحشد أكبر كمية من المساعدات.
وأكد عبد العاطي أن مصر بذلت جهدا مضنيا ولم يتوقف يوما واحدا ومن خلال المثابرة والدفع باستمرار التوصل للاتفاق نجحنا بالتعاون مع الشركاء والأهم الآن التنفيذ الصادق والتعاون لمواجهة الوضع الكارثة على الأرض ومشروعات التعافي فالوضع مذري وكارثي.
واشار إلى أن مصر لن تتوانى عن مساعدة الشعب الفلسطيني حيث استضافت مؤتمر الاستجابة الإنسانية الشهر الماضي بحضور نحو 105 وفود وتم التعهد بمبالغ مالية كبيرة ونأمل سرعة تنفيذ ذلك على الأرض والعمل على إعادة تأهيل المستشفيات وعملها والعيادات الطبية وسنعمل بإخلاص بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و قال إن ما جرى إنجازه هو كبير للغاية وهذه بالتأكيد خطوة أولى ولابد من تقود إلى عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أنه إلى جانب فتح معبر رفح هناك معابر أخرى تربط الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة ويتعين العمل على فتحها لمزيد من تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.
وبشأن عملية السلام أكد وزير الخارجية المصري أنه من دون عملية سلام صادقة تؤدي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية بناء على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية لا يوجد أي ضمان لعدم تكرار هذه الدوائر والحلقات المفرغة من العنف".
واشار أن هذه ليست للمرة الأولى التي يحدث فيها العدوان على قطاع غزة وتصاعد العنف بين الجانبين.
وقبل قليل أعلنت وزارة الخارجية المصرية تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقالت إنه سيدخل حيز النفاذ عند تمام الساعة 30ر08 بالتوقيت المحلي (30ر06 بتوقيت غرينتش) من صباح يوم غد الأحد.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها أن الجهود المصرية المضنية بالتعاون مع الشركاء الإقليمين والدوليين أثمرت أن المرحلة الأولى تمتد من الاتفاق الى 42 يوما تفرج حماس خلالها عن 33 من الاسرى الإسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا لديه.(النهاية) ع ف ف / ه س ص

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