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529 مخالفة لمزاولة المهن الهندسية

1/18/2025 2:33:19 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل المهندسون السعوديون في الهيئة السعودية 48%، مقابل 52 % مهندسًا وافدًا، إذ بلغ إجمالي المهندسين 239.152 مهندسًا، في وقت بلغت المكاتب والشركات الهندسية 4.390 مكتبا وشركة هندسية، وفاقت المكاتب الهندسية الشركات الهندسية بـ74% مقابل 26% شركات هندسية.
مخالفة النظام
رصد تقرير الهيئة السعودية للمهندسين لعام 2023، نحو 529 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية، منها 226 مخالفة المنشآت بـ43%، مقابل 101 مخالفات الأفراد بـ19%، و73 مهندسًا مخالفًا بـ14%، و28 فنيًا مخالفًا بـ5%، وتنفيذ 1102 جولة تفتيشية ورقابية للتأكد من التزام المهنيين والمنشآت الهندسية بأحكام نظام مزاولة المهن الهندسية، وإصدار 339 قرارًا بمخالفة نظام مزاولة المهنة، وإحالة 36 قضية للنيابة العامة، و611 بلاغًا واردًا تمت مباشرتها ومعالجتها.
7 مخالفات
تمثلت أبرز المخالفات المرصودة للمنشآت والأفراد في: عدم التقيد بالمهن الهندسية المدرجة بالترخيص، وعدم الحصول على ترخيص للفرع، وعدم تعيين مدير مكتب مهندس سعودي، وعدم ذكر الاسم والدرجة المهنية ورقم الاعتماد، ومزاولة العمل الهندسي بدون الاعتماد المهني، ومزاولة العمل الهندسي بعد انتهاء الاعتماد، وتشغيل ممارس هندسي دون الحصول على اعتماد مهني.
37 % الرياض
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من المكاتب والشركات الهندسية، حيث بلغت إجمالي المكاتب والشركات الهندسية 1617 مكتبًا وشركة بـ37%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 1080 مكتبة وشركة بـ25%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 591 مكتبًا وشركة بـ13%، ومنطقة عسير رابعًا، بإجمالي 295 مكتبًا وشركة بـ7%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 183 مكتبًا وشركة بـ4.16%، والمدينة المنورة سادسًا، بإجمالي 176 مكتبًا وشركة بـ4%، وجازان سابعًا، بإجمالي 137 مكتبًا وشركة بـ3%.
الحدود الشمالية
حصدت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة مكاتب وشركات هندسية، حيث بلغت 31 مكتبا وشركة بـ0.70%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 45 مكتبًا وشركة بـ1%، وتبوك ثالثًا، بإجمالي 50 مكتبًا وشركة بـ1.13%، ونجران رابعًا، بإجمالي 53 مكتبًا وشركة بـ1.20%، والجوف خامسًا، بإجمالي 58 مكتبًا وشركة بـ1.32%، وحائل سادسًا، بإجمالي 74 مكتبًا وشركة بـ2%.
إحصاءات
%48 مهندس سعودي
%52 مهندس وافد
239 ألف مهندس في الهيئة
4390 مكتب وشركة هندسية
%43 مخالفات المنشآت
%19 مخالفات الأفراد
%14 مهندس مخالف
%5 فنيون مخالفون
1102 جولة رقابية وتفتيشية
7 مخالفات مرصودة
611 بلاغًا واردًا
36 قضية محالة للنيابة العامة
339 قرارات صادرة
الأكثر مكاتب وشركات هندسية
الرياض: 37%
مكة المكرمة: 25%
الشرقية: 13%
عسير: 7%
القصيم: 4.16%
المدينة المنورة: 4%
جازان: 3%
الأقل مكاتب وشركات
الحدود الشمالية: 0.70%
الباحة: 1%
تبوك: 1.13%
نجران: 1.20%
الجوف: 1.32%
حائل: 2%

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