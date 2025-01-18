المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش تحديات السياحة في البترا

عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية في العاصمة عمّان لمناقشة التحديات التي تواجه السياحة في مدينة البترا الأثرية، مع التركيز على تأثير الظروف السياسية الراهنة على حركة السياح إلى الأردن.

وشارك في الجلسة رئيس سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، ورئيس المنتدى مازن الحمود، إضافة إلى عدد من أعضاء المنتدى والهيئة العامة.



وأكد رئيس المنتدى، مازن الحمود، أهمية مناقشة القضايا المؤثرة على الاقتصاد الوطني، مشددًا على دور المنتدى في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السياحة. كما تم طرح فكرة التعاون الإقليمي بين البترا ومنطقة العلا في السعودية كنموذج للتكامل السياحي والاستثمار المستدام.

وخلال الجلسة، أشار الدكتور البريزات إلى أن مدينة البترا شهدت تراجعًا كبيرًا في أعداد الزوار الأجانب بنسبة 74% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والقطاعات المرتبطة بالسياحة. وأوضح أن 14 فندقًا في المنطقة أغلقت أبوابها، مما أدى إلى فقدان 478 شخصًا وظائفهم.



وكشف البريزات عن جهود سلطة إقليم البترا في مواجهة المخالفات داخل الموقع الأثري، حيث تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من إنهاء استغلال 309 كهوف بشكل غير قانوني وضبط 154 مخالفة أخرى على المسار الرئيسي.



وطرح المنتدى مجموعة من الحلول لمواجهة الأزمة السياحية، أبرزها؛ تنويع الأسواق السياحية: أشار البريزات إلى أهمية استهداف أسواق جديدة مثل الهند وأمريكا اللاتينية، مع التركيز على السياحة الدينية والمغامرات.



إلى جانب تعزيز السياحة الدينية حيث يضم الأردن 52 موقعًا إسلاميًا وخمسة مواقع مسيحية معترف بها من الفاتيكان، إلا أن هذه المواقع لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي.

فيما المنتدى أعلن عن خطط لزيادة عدد الغرف الفندقية في البترا من 3700 إلى 6000 غرفة بحلول عام 2026، مع التركيز على دعم استثمارات أبناء المجتمع المحلي.



وأشاد المشاركون بفكرة التكامل السياحي بين البترا والعلا، مشيرين إلى أن التعاون الإقليمي يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التسويق السياحي العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.



وأكد المشاركون أن البترا تمثل رمزًا وطنيًا واقتصاديًا، ودعوا إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الجهود التسويقية لضمان استدامة القطاع السياحي. كما شددوا على أهمية وضع استراتيجيات جديدة تعزز من قدرة البترا على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.