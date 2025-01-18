الرقابة المالية تطالب بإنشاء تطبيق إلكترونى للمقيمين العقاريين لضبط السوق

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير السوق العقارى يتطلب إنشاء تطبيق إلكترونى خاص بالمقيمين العقاريين، يمكن من خلاله تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية بسهولة، عبر إدخال بيانات الموقع وأبعاد الوحدة.

أوضح فريد، أن التطبيق الإلكترونى يهدف إلى تقديم تقديرات دقيقة لقيمة الوحدات فى إطار خطة الهيئة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة التقييم العقارى.

موضوعاتإعلان آليات مبادرة الشراكة في مشروعات الإسكان الاجتماعى النصف الأول من 2025 ((مصر الجديدة للإسكان)).. أداء قوي مدعوم باستغلال الأصول “الرقابة المالية” تقترح وضع معايير القياس الموحد لمساحات الوحدات العقارية

أضاف خلال كلمته على هامش مؤتمر “التقييم العقارى ودوره فى حماية الاقتصاد المصرى”، أن غياب ضوابط تنظيمية واضحة يمكن أن يؤدى إلى حالة من عدم الانضباط فى السوق العقارى.

وأكد فريد، أن الهيئة تستهدف تعزيز نشاط الصناديق العقارية خلال الفترة القادمة لتوفير تمويلات أكبر للمطورين العقاريين، مما يسهم في استغلال الأصول المتاحة لديهم بشكل أفضل.

وأوضح أن الهيئة بصدد إصدار تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية، تهدف إلى توسيع دور المقيمين العقاريين من خلال إعداد تقارير تقييم دقيقة للأصول، لدعم منظومة الاستثمار العقارى.

وأشار فريد إلى أن التقييم العقارى يمثل أداة كاشفة لقيمة الأصول، حيث يحدد قيمتها السوقية بدقة، مضيفاً أن غياب ضوابط واضحة قد يؤدى إلى اختلالات فى السوق العقارى، مما يجعل وجودها ضرورة لتعزيز الانضباط ودعم الاقتصاد المصرى.

تابع أن التقييم العقارى له دور محورى فى تحقيق التوازن الاقتصادى، خاصة مع لجوء بعض الشركات المقيدة بالبورصة إلى تقييم أصولها وإثباتها في القوائم المالية لمواكبة التغيرات الاقتصادية التى أثرت بشكل كبير على قيمة الأصول.

ودعا الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى إلى وضع معايير موحدة لقياس مساحات الوحدات العقارية وفقا للمعايير الدولية، مع النظر فى تطبيقها على مستوى السوق المحلى، لضمان تحسين الجودة والشفافية.

واختتم بالتأكيد على ضرورة مواكبة المتغيرات العالمية والقوانين الدولية المتعلقة بالقطاع العقارى، من خلال وضع تشريعات ولوائح تنفيذية متطورة تتماشى مع متطلبات السوق المحلية والدولية.