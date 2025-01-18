إسبانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

إسبانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
1/18/2025 8:11:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعرب وزير
الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس لنظيره القطري عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الإسباني اليوم السبت: "تحدثت مع نظيري القطري وشكرته على توسطه لوقف إطلاق النار في غزة".
RT
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