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إسبانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

1/18/2025 8:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس لنظيره القطري عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الإسباني اليوم السبت: "تحدثت مع نظيري القطري وشكرته على توسطه لوقف إطلاق النار في غزة".

RT

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