لا زيادة على أقساط التأمين والكتاب المتداول هو تعميم داخلي لموظفي شركة خاصة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد عمر فاروق السائح من إدارة شركة السائح أن الكتاب الذي تم تداوله بشكل كبير على وسائل حول زيادة أقساط تأمين المركبات المتسببة بالحوادث هو تعميم داخلي للموظفين للحفاظ على سلامتهم وسلامة مركبات الشركة ولا علاقة للكتاب بأي تعديلات تخص أقساط التأمين.



وأكد السائح لـ"الوكيل الاخباري" أنه أبلغ الجهات المعنية لمحاسبة المتسبب بتسريب التعميم الداخلي للشركة الذي يهدف للحد من حوادث السير في الشركة حفاظاً على سلامة الموظفين ومركبات الشركة والممتلكات العامة.



من جانبه نفى الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد الكلوب، ما يتم تداوله على وسائل التواصل حول تعديل قانون التأمين الجديد لعام 2025 لزيادة الأقساط على السائقين المتسببين بالحوادث.



وأوضح الكلوب أن الوثيقة التي يتم تداولها، والتي تشير إلى رفع أقساط التأمين، هي مجرد تعميم داخلي صادر عن إحدى شركات القطاع الخاص وموجه لموظفيها، ولا علاقة للاتحاد بهذا التعميم.



وأكد أن القسط السنوي لتأمين المركبات لم يشهد أي زيادات.

وأضاف أن ما جرى هو تطبيق تعديل يتعلق بالمركبات المخالِفة وغير المخالِفة، حيث زادت أقساط تأمين المركبات التي تُسجل مخالفات بقيمة 12 دينارًا فقط، بينما تم تخفيض الأقساط بمقدار 15% للمركبات التي لا تُسجل مخالفات.













