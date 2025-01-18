Saturday, 18 January 2025 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجهاد تحذّر: قصف إسرائيل سيقتل الأسرى

1/18/2025 8:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رغم إعلان التوافق على التهدئة قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ، لم يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت، ما دفع حركة الجهاد للتعليق.
فقد قال أبو حمزة، المتحدث باسم "سرايا القدس"، اليوم السبت، إنه يتعين على عائلات الأسرى الإسرائيليين مطالبة الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن الضربات الجوية المكثفة في الساعات المتبقية قبل سريان وقف إطلاق النار.
كما شدد عبر حسابه في تلغرام، على أن مثل هذه العمليات العسكرية قد تكون سببا في قتل الأسرى أثناء القيام بالترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أنه يستعد لوقف النار.
وأفادت تقارير أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، ونحو مخيم النصيرات وسط القطاع، وشماله أيضا.
وأوضحت أن الدبابات الإسرائيلية لا تزال في المناطق السكنية شمالي غزة.
العربية


MENAFN18012025000208011052ID1109103929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث