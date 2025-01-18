تهنئة محمد ناصر جزاع سعد الحلاحله العجارمة

تهنئة محمد ناصر جزاع سعد الحلاحله العجارمة
التاريخ
1/18/2025 8:11:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يتقدم الاهل والاصدقاء من العزيز محمد ناصر جزاع سعد الحلاحله العجارمة، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير في إدارة الأعمال وبتقدير امتياز من جامعة
الشرق الاوسط.
ألف مبروك وعقبال الدكتوراه.
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