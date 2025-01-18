المتحدث باسم فتح بغزة ل PNN: حماس مطالبة بمراجعة شاملة وكنا نتوقع خطاب وحدوي من الحية

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / وصال أبو عليا -

أكد المتحدث باسم حركة فتح المتواجد في قطاع غزة منذر الحايك ل PNN أنه لم يتغير شيء حتى اللحظة، فمنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، ارتكب الاحتلال عشرات المجازر في قطاع غزة، وفي مدينة غزة بشكل خاص كثف من استهداف البنايات وتجمعات المواطنين في كل أحياء المدينة، وكانت النتيجة مئات الشهداء .

وأضاف الحايك في اتصال هاتفي مع مراسلة PNN أنه كان من المفترض وضع ضمانات على هذا الاتفاق، وعدم إعطاء الاحتلال مهلة زمنية لارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا.

و أوضح الحايك أن حركة فتح أثناء الحرب كانت تقوم بدور إغاثي و وطني واسنادي مهم ،من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الخيرية والإنسانية، وعملت منذ اللحظة الأولى على تمتين الجبهة الداخلية، وستواصل فتح بمساعدة المواطنين من خلال السلطة الوطنية تقديم كل الدعم والإسناد في الإيواء والإسكان، ناهيك عن تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية، وقضايا أخرى تتعلق بالإشكاليات التي ستنجم بعد الحرب، وهي كثيرة جداً، الأمر الذي يتطلب أن تتحد كل الجهود عبر حكومة واحدة ، تمثل الوجود القانوني والشرعي في كل أراضي دولة فلسطين.

لجنة الإسناد تكرس الانقسام

وفي رده على سؤال ل PNN اعتبر الحايك أن لجنة الإسناد هي لجنة لتكريس الإنقسام ، رغم ادعاء البعض أنها ستنسق مع السلطة الوطنية، إلا أنهم لم يستخدموا مصطلح مرجعتيها السلطة الوطنية.

وشدد الحايك لن نقبل بلجنة مرجعيتها الخارج ، وقال إن السلطة هيصاحبة الولاية القانونية حسب الاتفاقيات الموقعة، لكن يبقى سؤال لماذا البحث عن مسميات غريبة في حين أن الحكومة تستطيع تجنيد العالم للإعمار والإغاثة؟ مضيفا أننا بذلك نكون وحدنا الوطن، وأشار إلى أن حركة فتح تنازلت عن الحكومة واستقال "محمد اشتية" وتشكلت حكومة تكنوقراط.

وأكد أن من يريد الحكم سيكون ذلك بالتأكيد بعد الإعمار والإغاثة، وسيختار شعبنا ديمقراطيا من يحكمه عبر صناديق الانتخابات لكن الآن يجب أن نتوحد وأن لا نرهن القرار الوطني المستقل، بأجندات خاصة حزبية تضر بالمشروع الوطني.

حركة حماس مطالبة بمراجعة شاملة لما حدث

شدد الحايك على مطالبة حركة فتح ، لحركة حماس بإجراء مراجعة شاملة لكل ما حدث، من خلال حوار شامل ، على قاعدة أن قرار السلم والحرب يجب أن يكون قرار وطني جماعي وعدم التفرد به، فلا يوجد فصيل فلسطيني حصري هو صاحب القرار، لافتا أن التفرد بهكذا قرار هو خاطيء،ودليل ذلك ما حدث في قطاع غزة.

ودعا الحايك، حركة حماس أن تتوقف عن حملتها الإعلامية في جنين، لأنها تدرك أن ما يحدث في جنين هو انحراف فكري شيعي، وانفلات أمني هي بالأساس حاربته في غزة.

وجدد الحايك تأكيده أن المقاومة حق مقدس، وأن المقاوم لا يطلق النار علىالمؤسسات ومراكز الشرطة ويفخخ السيارات ويضعها في الشوارع العامة.

وأشار أنه لم يتبقى من المحور شيء، لذا لا بد من العودة إلى بيت الشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية.

جهود حثيثة من القاهرة لتتسلم السلطة الوطنية معبر رفح

قال الحايك إن معبر رفح هو المنفذ الوحيد للقطاع، إلى العالم الخارجي، وطالما يتحدث الجميع عن وحدة الجغرافيا الفلسطينية، فيجب أن تكون التصريحات صادقة، حيث لن تتوحد الجغرافيا إلا بوجود الجسم الشرعي وهو السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً ، وهي التي تمثل الداخل الفلسطيني لأنها جزء من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأكد الحايك على العمل الهام والجهود المبذولة في القاهرة، ليصار لإدارة المعبر من قبل السلطة الفلسطينية، داعيا الكل الوطني للمساعدة وعدم وضع عراقيل حتى نستطيع أن نتصدى لطموح نتنياهو بفصل القطاع وتكريس الانقسام.

وجدد تأكيده أن حركة فتح داعمة لجهود السلطة الوطنية، وستكون بمثابة العون والمدد والسند بهدف توحيد الوطن وتجسيد الوحدة الوطنية.

خطاب الحية لم يكن وحدوي وتناسى تضحيات فتح



أوضح الحايك لقد استمعنا لخطاب القيادي في حماس خليل الحية، وكنا نعتقد أنه سيخرج علينا بخطاب وحدوي بعيداً عن الحزبية والفئوية، ولكن كالعادة الخطاب معروف سلفاً، وهنا للتذكير آلاف العوائل الفتحاوية قضوا في حرب الإبادة وعندنا أرقام صادمة، لكن نقول إن كل من استشهد هو مواطن فلسطيني دفع الثمن .

وشدد الحايك على ضرورة أن يكون اليوم التالي فلسطينياً متمثلا بالحكومة الفلسطينية، داعيا حركة حماس والفصائل الفلسطينية أن تكون داعمة للحكومة، لتستطيع تجنيد العالم والمجتمع الدولي، لإغاثة وإعمار قطاع غزة، لأنه لا يستطيع حزب لوحده إعمار مبنى واحد.