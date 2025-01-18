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الوزير الحايك: نعمل على تجهيز القطاع السياحي لاستقبال السياح

1/18/2025 8:10:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اكد وزير السياحة والاثار السيد هاني الحايك عمل الوزارة مع مختلف الشركاء وعلى راسهم جهاز الدفاع المدني على تجهيز المنشئات السياحية لتكون جاهزة لاستقبال الزوار والسياح القادمين لفلسطين من مختلف دول العالم، حديث الوزير الحايك جاء خلال استقباله لمدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء العبد البراهيم خليل وذلك في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.

و اكد الحايك على اهمية الاستعداد لاستقبال المجموعات السياحية التي ستاتي الى فلسطين فور توقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ، متحدثا عن وجود اشارات ايجابية على عودة النشاط السياحي الى فلسطين فور توفر الظروف المناسبة لهذا النشاط و نحن في وزارة السياحة والاثار نعمل على ضمان نجاح هذه العودة بالشراكة مع مختلف الجهات، مشيرا الى ان الاجراءات التي يتخذها جهاز الدفاع المدني التي تهدف الى توفير الحماية لأبناء شعبنا وللمجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين بالإضافة لاهميه إجراءات السلامة العامة التي تتخذها المنشئات السياحية بأشراف جهاز الدفاع المدني والتي تهدف لضمان اعلى درجات الامن والسلامة لزوار فلسطين ومستخدمي المنشئات السياحية، ففلسطين يزورها مجموعات سياحية من مختلف دول العام وينقلون صورة فلسطين الى بلدانهم.

مدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء العبد ابراهيم خليل اكد على اهمية التنسيق والتشبيك ما بين جهاز الدفاع المدني و مختلف الشركاء و على راسهم وزارة السياحة والاثار، فنحن شركاء في العمل لضمان تحقيق اعلى مستويات السلامة العامة لزوار وسياح فلسطين.

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