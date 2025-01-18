انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-السلوفينية

ترأس الأمين العام لوزارة

الشؤون الخارجية، السيد لوناس مقرمان، يوم 16 جانفي 2025 بمقر الوزارة، مناصفة مع نظيره السلوفيني، السيد ماركو ستوشين، كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية والسياسية والقانون الدولي وحماية المصالح، الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-السلوفينية.

وشكل هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز الحوار السياسي الثنائي، فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون،

لاسيما الطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الفضاء، في إطار مواصلة تنفيذ الإعلان المشترك الموقع من طرف وزيري خارجية البلدين بلوبليانا، في 30 أوت 2024.



كما تم التطرق، خلال هذه المشاورات السياسية، إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، وقضية الصحراء الغربية ومنطقة الساحل.

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