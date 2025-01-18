انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-السلوفينية

(MENAFN
- APO Group)
ترأس الأمين العام لوزارة
الشؤون الخارجية، السيد لوناس مقرمان، يوم 16 جانفي 2025 بمقر الوزارة، مناصفة مع نظيره السلوفيني، السيد ماركو ستوشين، كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية والسياسية والقانون الدولي وحماية المصالح، الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-السلوفينية.
وشكل هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز الحوار السياسي الثنائي، فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون،
لاسيما الطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الفضاء، في إطار مواصلة تنفيذ الإعلان المشترك الموقع من طرف وزيري خارجية البلدين بلوبليانا، في 30 أوت 2024.
كما تم التطرق، خلال هذه المشاورات السياسية، إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، وقضية الصحراء الغربية ومنطقة الساحل.
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MENAFN18012025004934011406ID1109103813
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