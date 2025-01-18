وزير الاتصال: الأردن حافظ في جميع مواقفه على خطاب وازن عاقل متوازن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، اليوم السبت، عدداً من ممثلي وسائل الإعلام الدولية.



ويأتي اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، ضمن اللقاءات الدورية التواصلية التي تجريها الوزارة، لوضع تصور مستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني؛ للنهوض به وتعزيز أدواته.

وأكد المومني أن الأردن دولة منفتحة على الإعلام بمختلف أطيافه وتحترم دوره المهم في المعرفة للجمهور والرأي العام وتوعيته وتثقيفه حول مختلف القضايا.

كما أكد حرص الحكومة على التواصل مع وسائل الإعلام والوكالات الدولية والعالمية، مبيناً أن الأردن لديه وسائل إعلام رسمية تعمل كإعلام خدمة عامة كوكالة الأنباء الأردنية (بترا) والتلفزيون الأردني وتلفزيون المملكة، ينقل من خلالها رسائله وأخباره للعالم بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام الوطنية في القطاع الخاص.



وفي معرض رده على مداخلات وأسئلة الإعلاميين، أكد المومني أن الأردن حافظ في جميع مواقفه مع القضايا العربية والإقليمية على خطاب وازن عاقل متوازن يُعد جزءاً من معادلة الأمن القومي.



وجدد المومني التأكيد على ثبات موقف الأردن تجاه ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري، وترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتاً إلى أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كانت أول من كسر الحصار المفروض على غزة بإرساله المساعدات برياً وجوياً، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لإرسال مختلف المساعدات عبر الأردن.



