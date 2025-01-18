Saturday, 18 January 2025 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نادي الجالية الأردنية في عُمان يشارك بمهرجان ليالي مسقط

1/18/2025 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان في مهرجان "ليالي مسقط".


وقال رئيس مجلس إدارة النادي إدريس الطعاني، إن المشاركة الأردنية في المهرجان جاءت في إطار جهود النادي للترويج السياحي للأردن والتعريف بالمواقع السياحية والأثرية والمنتج السياحي المتنوع في المملكة والعادات والتقاليد الأردنية الأصيلة.


من جهتها، أعربت السفيرة الأردنية ثروة النعيمات، خلال زيارتها الجناح الأردني المشارك ضمن فعاليات المهرجان في حديقة القرم الطبيعية بمسقط، عن تقديرها للمبادرة من قبل النادي، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ودور الجالية الأردنية في تعزيزها بما يعكس الصورة المشرقة عنها.

MENAFN18012025000208011052ID1109103758

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث