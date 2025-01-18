أسيران أردنيان ضمن قائمة أسرى اعلنتها السلطات الاسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- أظهرت بيانات نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية اليوم السبت أسماء 735 أسيرًا سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى، تضمنت أسيرين أردنيين وفقا لرصد "الوكيل الاخباري" .



وتضمنت الاسماء التي اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت 735 اسيراً في سجون الاحتلال ضمن المرحلة الاولى لاطلاق سراح السجناء ، من ضمن هذه الاسماء الاردنيان: محمد الرمحي ، ومرعي ابو سعدة .



من جهته، قال مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال فادي فرح لـ "الوكيل الإخباري" إنه يتواجد في سجون الاحتلال 27 أسيرًا أردنيًا ضمن مختلف الاحكام.



وبين فرح بأنه يتم تداول قوائم لأسماء أردنيين سيتم الإفراج عنهم، ولكن لا معلومات دقيقة لغاية اللحظة.



وأضاف فرح بأن آمال أهالي الأسرى تزداد يومًا بعد يوم للإفراج عن أبنائهم المعتقلين منذ سنين في سجون الاحتلال.



من جهتها، قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم السبت إن هذه القوائم التي نشرها الاحتلال نشرت لإتمام بعض الإجراءات القانونية تخص الاحتلال، وأن كل هذه القوائم المترجمة هي قوائم من (مصلحة السجون). وبأنه لم تنشر فصائل المقاومة ذات الصلة المباشرة في عملية التبادل أو حتى المؤسسات المختصة أي قوائم رسمية لمن سيتم الإفراج عنهم.



وأضافت بأنه سيتم إعلان الأسماء المحررين كما كانت الآلية المتبعة في الدفعات السابقة التي تمت في شهر نوفمبر 2023، وفق آلية متدرجة، على مدار المرحلة المقررة لإتمامها وخلال أيام التبادل.