الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار /PNN-
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يعيق مرور مركبات المواطنين عبر الحاجزين من كلا الاتجاهين، ما خلق أزمة مركبات كبيرة.
ويعد الحاجزان منفذان رئيسيان من محافظات الضفة الغربية إلى الأغوار الفلسطينية، ويشهدان منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية واغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين.
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