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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار

1/18/2025 6:11:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار /PNN-
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يعيق مرور مركبات المواطنين عبر الحاجزين من كلا الاتجاهين، ما خلق أزمة مركبات كبيرة.

ويعد الحاجزان منفذان رئيسيان من محافظات الضفة الغربية إلى الأغوار الفلسطينية، ويشهدان منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية واغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين.

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