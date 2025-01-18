الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة تقوع
التاريخ
1/18/2025 6:11:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لوفا بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع وتمركزت في محيط محطة وقود تل الربيع، واعتقلت المواطن ريان إبراهيم سليمان نصر الله.
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