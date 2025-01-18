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الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة تقوع

1/18/2025 6:11:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لوفا بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع وتمركزت في محيط محطة وقود تل الربيع، واعتقلت المواطن ريان إبراهيم سليمان نصر الله.

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