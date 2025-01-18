الاحتلال يقتحم قرى وبلدات بمحافظة رام الله والبيرة
التاريخ
1/18/2025 6:11:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.
وأوضحت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى عابود، والنبي صالح، وبيت ريما، وكفر عين، وقراوة بني زيد، وكوبر، ودير غسانة شمال غرب رام الله، وسلواد، والمغير شرقا، دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات
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