معمرة صينية عمرها 124 عاماً.. تُلهم الملايين وتكشف أسرار روتينها

MENAFN - Khaberni) خبرني - ألهمت صينية تجاوزت الـ100 عام، ملايين الأشخاص عبر الإنترنت، نظراً لأسلوب حياتها المتفائل، حيث قوبلت تشيو تشايسي من مدينة نانتشونغ بمقاطعة سيتشوان بالصين، باهتمام كبير، بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ124 في مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري، مما جعلها واحدة من أكبر المعمرات في المدينة.

وُلدت تشيو تشايشي في 1901، خلال فترة حكم أسرة تشينغ (1644-1911) حينما كانت الصين تحت الحكم شبه الاستعماري وشبه الإقطاعي، مما يجعل حياتها تمتد عبر أكثر من قرن من تاريخ الصين.

روتين تشيو اليومي

وتعتبر عائلة تشيو، التي تضم ستة أجيال، واحدة من أقدم المعمرين في المنطقة. رغم تقدم عمرها، تحتفظ تشيو بروتين يومي نشط، حيث تتناول ثلاث وجبات، وتمشي بعد كل وجبة، وتنام في الساعة 8 مساءً.

وتقوم بالأعمال اليومية مثل تمشيط شعرها وإشعال النيران وإطعام الإوز، وتظل قوية بدنيًا وصاعدة السلالم بسهولة.

طبق تشيو المفضل

وطبق تشيو المفضل هو "أرز الشحم" الذي تحضره مع العصيدة المصنوعة من اليقطين والبطيخ الشتوي والذرة المطحونة. ورغم حبها المستمر للشحم، فإنها تتناوله الآن باعتدال بناءً على نصيحة طبيبها، مع تعديل الكمية، وفقاً لاحتياجاتها الصحية.

مرت تشيو بسنوات صعبة، حيث نجت من المجاعات خلال حكم أسرة تشينغ. قبل الزواج، كانت مشهورة في قريتها بمهاراتها في المحاسبة وقوتها البدنية.

بعد وفاة زوجها في الأربعينيات، قامت بتربية أربعة أطفال بمفردها، وعملت بجد لتوفير احتياجاتهم. في السبعينيات، فقدت ابنها الأكبر، وتولت تربية حفيدتها التي أصبحت أماً عزباء بعد وفاة زوجها.

تعيش تشيو الآن مع حفيدتها في منزل ريفي في نانتشونغ. على الرغم من تدهور رؤيتها وسمعها بعد 100 عام، إلا أن ذكاءها وحيويتها ما زالا سليمتين.

وقالت مازحة عن حياتها الطويلة: "ملك الموت نسي أمرّي!" حفيدتها وصفتها بأنها لا تشتكي أبداً، بل تبقى هادئة وتعود بابتسامة بعد كل مصيبة. لقد ألهمت طريقة حياتها الكثيرين، واعتبرها البعض "النجم المبارك"، ونسبوا طول عمرها لموقفها السلمي والإيجابي.

وطول عمر تشيو ليس فريداً، إذ تضم مدينة نانتشونغ 960 شخصاً تجاوزوا الـ100 عام، بينما تعتبر الصين الدولة التي تضم أكبر عدد من المعمرين في العالم.

وفقاً للتعداد الوطني لعام 2020، بلغ متوسط العمر المتوقع في الصين 78.6 عاماً في 2023، بينما تبرز هونغ كونغ بمتوسط عمر متوقع أعلى يبلغ 85.63 عاماً في 2024.