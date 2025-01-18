فاكهة قد تحمل سر تقوية عظام النساء بعد انقطاع الطمث

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- Khaberni) خبرني - أفاد فريق من الباحثين بأن فاكهة محددة يمكن أن تساهم في تحسين صحة النساء بعد انقطاع الطمث وتقلل من أعراض هشاشة العظام مع الحفاظ على قوتها.
ربطت الدراسة، التي شملت 235 امرأة بعد انقطاع الطمث ونشرت في مجلة Osteoporosis International، بين الخوخ المجفف (أو البرقوق) والوقاية من هشاشة العظام وزيادة كتلة العضلات، وهي مشكلة تؤثر بشكل خاص على النساء بعد انقطاع الطمث.
ووجد الباحثون أن الخوخ المجفف يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا، مثل البوليفينول، التي قد تساهم في تقليل الالتهابات التي تؤدي إلى فقدان العظام.
وفي الدراسة، تم تقسيم المشاركات إلى 3 مجموعات: مجموعة لم تتناول الخوخ، ومجموعة تناولت 50 غراما منه يوميا (4 إلى 6 حبات)، وأخرى تناولت 100 غرام يوميا (10 إلى 12 حبة).
وعلى مدار 12 شهرا، لوحظ أن النساء اللواتي تناولن 4 إلى 6 حبات خوخ يوميا حافظن على كثافة العظام وقوتها، خاصة في العظام القشرية، بينما انخفضت كثافة العظام وقوتها في المجموعة التي لم تتناول الخوخ.
كما أشار الباحثون إلى أن النساء في المجموعة التي تناولت 100 غرام من الخوخ يوميا انسحبن من الدراسة بسبب صعوبة دمج كمية كبيرة من الخوخ في نظامهن الغذائي.
وأوضحت البروفيسورة ماري جين دي سوزا، التي قادت الدراسة من جامعة ولاية بنسلفانيا، أن هذه النتائج تقدم بيانات مثيرة، موضحة أن الحفاظ على صحة العظام أمر أساسي لتجنب الكسور. كما أكدت أن استهلاك الخوخ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، رغم أن هناك حاجة لمزيد من البحث في هذا المجال.
وأضاف تقرير من موقع 20 Minutos الإسباني أن للخوخ فوائد صحية أخرى، مثل تقليل تناول السكر ودعم فقدان الوزن وتنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الأمعاء بفضل محتواه من الألياف. كما يساعد في الوقاية من فقر الدم بفضل محتواه من الحديد، ويساهم في الحفاظ على عظام صحية بفضل النحاس والمغنيسيوم وفيتامين (ك).
وأشارت دراسة نشرت في BMC Nutrition & Metabolism إلى أن تناول الخوخ قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة تصل إلى 60.8%.
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