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3 أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم

1/18/2025 6:09:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حث خبراء الصحة النساء على الانتباه إلى ثلاث علامات تحذيرية قد تكون دليلاً على الإصابة بسرطان عنق الرحم، أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً.

وأشار الخبراء إلى أن اكتشاف المرض في مراحله المبكرة يمكن أن يزيد بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة.

وفقاً لتقرير في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، يموت حوالي امرأتين في المملكة المتحدة يومياً بسبب سرطان عنق الرحم، الذي أودى بحياة شخصية التلفزيون الشهيرة جايد جودي عن عمر 27 عاماً.

يُعرف هذا السرطان غالباً بلقب "القاتل الصامت" لأنه في كثير من الأحيان تتشابه أعراضه مع مشاكل صحية أخرى أقل خطورة، مثل الدورة الشهرية الغزيرة أو التعب المستمر.

تزداد التوعية بسرطان عنق الرحم في شهر يناير من كل عام، عبر الترويج للتطعيمات والفحوصات النسائية الدورية، وهي خطوات حاسمة للكشف المبكر عن المرض.

إذا تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة، فإن فرصة النجاة لمدة خمس سنوات على الأقل تصل إلى 95%. أما إذا تم تشخيصه في مرحلة متقدمة، حيث يكون قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، فإن هذه النسبة تنخفض إلى 15%.

أنجيلا سارمينتو بينتانكورت، المتخصصة الطبية في شركة myTomorrows لتكنولوجيا الرعاية الصحية، سلطت الضوء على ثلاث علامات يجب على النساء الانتباه إليها.

تشمل الأعراض: النزيف الغزير أثناء الدورة الشهرية، النزيف بين الفترات أو بعد انقطاع الطمث، والألم أثناء الجماع أو في أسفل الظهر والحوض أو أسفل البطن.

كما حذرت بينتانكورت من أن النزيف الغزير والمستمر قد يؤدي إلى شعور بالارهاق غير المعتاد ورغم أن الألم في أسفل الظهر والحوض قد يكون شائعاً أثناء الدورة الشهرية، إلا أنه يمكن أن يكون أيضاً من أعراض سرطان عنق الرحم.

من الجدير بالذكر أن التشخيص المبكر يساعد في توفير فرص أكبر للعلاج الفعّال، ولهذا يجب على النساء أن تكونن على دراية بالأعراض وتنبه الأطباء إليها إذا ظهرت.


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