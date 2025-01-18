وزيرة شؤون الشباب تبحث مع رئيس برنامج الشباب لرئيس وزراء باكستان إطلاق مبادرات تخص شبكة الأمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رانا مشهود أحمد خان رئيس برنامج الشباب لرئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة.

وخلال الاجتماع أكدت وزيرة شؤون الشباب متانة العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التنموية، ومنها القطاع الشبابي، والعمل على تبادل الخبرات والمعارف في قطاع الشباب.



وأشارت إلى أهمية اللقاءات والاجتماعات لتعزيز الأهداف التي حققتها الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب "شبكة الأمل" عبر توحيد جهود الأعضاء لإطلاق مبادرات تساهم في دعم الشباب العالمي.

من جانبه، أشاد رانا مشهود بالعلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف القطاعات مشيرًا إلى استعداد بلاده لمواصلة تعزيز آفاق التعاون في الجانب الشبابي، بما يساهم في تعزيز قدرات الشباب، وتمكينهم في البلدين، مؤكدًا على النتائج الإيجابية التي حققتها مبادرة مملكة البحرين "شبكة الأمل"، والتي ساهمت في توحيد الجهود الدولية في منصة واحدة وتوجيهها نحو الشباب.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في الجوانب الشبابية، وبحث إمكانية التعاون بما يسهم بشكل فعّال في خدمة شباب البلدين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تخص شبكة الأمل وتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها.