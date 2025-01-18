وزيرة شؤون الشباب تبحث مع رئيس برنامج الشباب لرئيس وزراء باكستان إطلاق مبادرات تخص شبكة الأمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رانا مشهود أحمد خان رئيس برنامج الشباب لرئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة شؤون الشباب متانة العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التنموية، ومنها القطاع الشبابي، والعمل على تبادل الخبرات والمعارف في قطاع الشباب.
وأشارت إلى أهمية اللقاءات والاجتماعات لتعزيز الأهداف التي حققتها الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب "شبكة الأمل" عبر توحيد جهود الأعضاء لإطلاق مبادرات تساهم في دعم الشباب العالمي.
من جانبه، أشاد رانا مشهود بالعلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف القطاعات مشيرًا إلى استعداد بلاده لمواصلة تعزيز آفاق التعاون في الجانب الشبابي، بما يساهم في تعزيز قدرات الشباب، وتمكينهم في البلدين، مؤكدًا على النتائج الإيجابية التي حققتها مبادرة مملكة البحرين "شبكة الأمل"، والتي ساهمت في توحيد الجهود الدولية في منصة واحدة وتوجيهها نحو الشباب.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في الجوانب الشبابية، وبحث إمكانية التعاون بما يسهم بشكل فعّال في خدمة شباب البلدين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تخص شبكة الأمل وتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها.
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