وزارة الصناعة والتجارة توقع مذكرات تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن توقيع مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية في جمهورية كوريا، وتوقيع مذكرات تفاهم مع المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، وذلك بحضور عبدالله بن عادل فخرو الصناعة والتجارة ممثلاً عن الجانب البحريني، والسيد كيم وان كي المفوض في المكتب الكوري للملكية الفكرية ممثلا عن الجانب الكوري، والسيد أنطونيو كامبينوس رئيس المكتب الأوروبي للبراءات ممثلاً عن المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع.

وتأتي هذه الخطوة الرائدة التي تعد مكسبًا جديدًا لمملكة البحرين في تطوير قطاع براءات الاختراع والملكية الفكرية، مما يضيف لهذه المنظومة قوة وثقة للمتعاملين، والتأكيد على مكانة البحرين كدولة تحافظ وتحمي جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية، وحقوق براءات الاختراع، مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات النوعية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجانبين، لتحقيق المزيد من المكاسب في هذا القطاع الهام.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن برنامج الطريق السريع لمقاضاة براءات الاختراع بين المكتب الكوري للملكية الفكرية في جمهورية كوريا ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسريع إجراءات طلبات براءات الاختراع.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجال براءات الاختراع بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين (مكتب براءات الاختراع) والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، وتهدف إلى إنشاء آلية لتحديد وتوجيه وتعزيز أنشطة التعاون بين الطرفين في مجال براءات الاختراع، بما يتوافق مع اختصاصات ومسؤوليات وإجراءات كل من الطرفين، على أساس المساواة والمنفعة المتبادل.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن البرنامج التجريبي للمسار السريع لفحص براءات الاختراع بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين (مكتب براءات الاختراع) والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، وتهدف لتنفيذ برنامج تجريبي شامل للمسار السريع لفحص براءات الاختراع (PPH)، والذي يسمح لمقدمي الطلبات بطلب معالجة سريعة للطلبات المقابلة التي تغطي نفس الاختراع.