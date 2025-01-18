وزارة الصناعة والتجارة توقع مذكرات تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن توقيع مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية في جمهورية كوريا، وتوقيع مذكرات تفاهم مع المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، وذلك بحضور عبدالله بن عادل فخرو وزير
الصناعة والتجارة ممثلاً عن الجانب البحريني، والسيد كيم وان كي المفوض في المكتب الكوري للملكية الفكرية ممثلا عن الجانب الكوري، والسيد أنطونيو كامبينوس رئيس المكتب الأوروبي للبراءات ممثلاً عن المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع.
وتأتي هذه الخطوة الرائدة التي تعد مكسبًا جديدًا لمملكة البحرين في تطوير قطاع براءات الاختراع والملكية الفكرية، مما يضيف لهذه المنظومة قوة وثقة للمتعاملين، والتأكيد على مكانة البحرين كدولة تحافظ وتحمي جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية، وحقوق براءات الاختراع، مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات النوعية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجانبين، لتحقيق المزيد من المكاسب في هذا القطاع الهام.
وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن برنامج الطريق السريع لمقاضاة براءات الاختراع بين المكتب الكوري للملكية الفكرية في جمهورية كوريا ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسريع إجراءات طلبات براءات الاختراع.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجال براءات الاختراع بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين (مكتب براءات الاختراع) والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، وتهدف إلى إنشاء آلية لتحديد وتوجيه وتعزيز أنشطة التعاون بين الطرفين في مجال براءات الاختراع، بما يتوافق مع اختصاصات ومسؤوليات وإجراءات كل من الطرفين، على أساس المساواة والمنفعة المتبادل.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن البرنامج التجريبي للمسار السريع لفحص براءات الاختراع بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين (مكتب براءات الاختراع) والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، وتهدف لتنفيذ برنامج تجريبي شامل للمسار السريع لفحص براءات الاختراع (PPH)، والذي يسمح لمقدمي الطلبات بطلب معالجة سريعة للطلبات المقابلة التي تغطي نفس الاختراع.
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