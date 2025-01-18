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في إطار الشراكة لإعداد استراتيجية شاملة.. وزير التربية والتعليم يستقبل فريق مؤسسة تايمز للتعليم العالي

1/18/2025 6:05:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بفريق مؤسسة تايمز للتعليم العالي (Times Higher Education) برئاسة إليزابيث شيبرد المدير التنفيذي، وذلك بحضور الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس أمناء التعليم العالي.

ورحب الوزير في بداية اللقاء بفريق مؤسسة "تايمز"، مؤكدًا أهمية الشراكة بين مجلس التعليم العالي والمؤسسة لتطوير قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في حوكمة القطاع.

وتم خلال اللقاء استعراض خطة العمل التي سيتم تنفيذها حتى شهر يوليو من العام الجاري، والتي ستضع استراتيجية تطويرية شاملة لقطاع التعليم العالي بالشراكة مع جميع القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة.

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