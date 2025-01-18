في إطار الشراكة لإعداد استراتيجية شاملة.. وزير التربية والتعليم يستقبل فريق مؤسسة تايمز للتعليم العالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية
والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم
العالي بفريق مؤسسة تايمز للتعليم العالي (Times Higher Education) برئاسة إليزابيث شيبرد المدير التنفيذي، وذلك بحضور الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس أمناء التعليم العالي.
ورحب الوزير في بداية اللقاء بفريق مؤسسة "تايمز"، مؤكدًا أهمية الشراكة بين مجلس التعليم العالي والمؤسسة لتطوير قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في حوكمة القطاع.
وتم خلال اللقاء استعراض خطة العمل التي سيتم تنفيذها حتى شهر يوليو من العام الجاري، والتي ستضع استراتيجية تطويرية شاملة لقطاع التعليم العالي بالشراكة مع جميع القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة.
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