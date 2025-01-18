تغييب الإعلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }

} أذ‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬تغادر‭ ‬منتخباتنا‭ ‬وانديتنا‭ ‬لبطولات‭ ‬عالمية‭ ‬وقارية‭ ‬واقليمية؛‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصاحبها‭ (‬موفد‭ ‬إعلامي‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬رصدناه‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬النخبوية‭ ‬والأدوية‭ ‬الاخيرة؛‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬كنّا‭ ‬نألفه‭ (‬زمان‭) ‬بموافقة‭ ‬موفد‭ ‬صحفي‭ ‬او‭ ‬اكثر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مشاركة‭ ‬ليقوم‭ ‬برصدها‭ ‬وصفًا‭ ‬وتحليلًا‭ ‬ونقدًا؛‭ ‬وبدعوة‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬نفسها‭.‬

} ولا‭ ‬اعرف‭ ‬ماذا‭ (‬يُخيف‭) ‬مؤسساتنا‭ ‬الوطنية؛‭ ‬سواء‭ ‬نخبوية‭ ‬او‭ ‬نادوية‭ ‬من‭ ‬وجود‭ (‬صحفي‭) ‬برفقتها‭ ‬لكي‭ ‬ينقل‭ ‬وقائع‭ ‬المشاركة‭ ‬ويتيح‭ ‬للشارع‭ ‬المحلي‭ ‬ويُعايش‭ ‬احداثها‭ ‬اولًا‭ ‬بأول‭ ‬عبر‭ ‬رسالة‭ ‬مُتكاملة‭ ‬وصفًا‭ ‬ونقدًا؛‭ ‬كما‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة؛‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬خبر‭ (‬علاقات‭ ‬عامة‭) ‬لا‭ ‬يُحقق‭ ‬مُبتغى‭ ‬القارئ‭ ‬المحلي‭ ‬فيضرب‭ ‬اسداسًا‭ ‬واخماسًا‭ ‬للبحث‭ ‬والتقصي‭.‬

} وخير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ (‬التغييب‭) ‬هو‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ (‬26‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬وفد‭ ‬صحفي؛‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تُخصص‭ ‬خمسة‭ ‬مقاعد‭ ‬اعلامية‭ ‬لممثلي‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلي‭ (‬صحافة‭ ‬وتلفزيون‭)‬؛‭ ‬فهمت‭ ‬التغطية‭ ‬الاعلامية‭ ‬باجتهادات‭ ‬خاصة‭ ‬أقل‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ماضية؛‭ ‬لأن‭ ‬اتحادنا‭ ‬اعتمد‭ ‬طاقم‭ ‬مصورين‭ ‬في‭ ‬فريقه‭ ‬الاعلامي‭!‬

} والامرُ‭ ‬ايضًا‭ ‬ينسحب‭ ‬على‭ ‬مشاركتين‭ ‬حاليتين؛‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬ونادي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬بالدوحة؛‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬مشاركات‭ ‬نادوية‭ ‬في‭ ‬لعبتي‭ ‬السلة‭ ‬والقدم،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليتم‭ ‬لو‭ ‬تمّ‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المُبرمة‭ ‬بين‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ (‬المؤسسة‭ ‬العامة‭) ‬وكانت‭ ‬مُلزمة‭ ‬اصطحاب‭ ‬الإعلاميين‭!‬

} ان‭ ‬الحاجة‭ ‬ملحة‭ ‬للعودة‭ ‬لتلك‭ ‬الاتفاقية؛‭ ‬وبالذات‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬مكاسب‭ ‬الاعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬والرياضة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬عام،‭ ‬وان‭ ‬مخصصات‭ ‬الاعلامي‭ ‬تُدرج‭ ‬ضمن‭ ‬ميزانية‭ ‬الوفد‭ ‬الرياضي‭ (‬المُشارك‭ ‬خارجيًا‭)‬،‭ ‬سواء‭ ‬ممثل‭ ‬لنادٍ‭ ‬او‭ ‬منتخب؛‭ ‬والعودة‭ ‬اليها‭ ‬ستدعم‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬اعلاميًّا؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬اعلامنا‭ ‬الرياضي‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الرياضة‭! ‬