Saturday, 18 January 2025 10:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1/18/2025 4:38:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) --

الثامن عشر من يناير
-------------------

2003 - متحف الكويت الوطني يفتتح القبة السماوية وبوم المهلب والقرية التراثية التي تقدم بانوراما كاملة عن تاريخ الكويت ما قبل الأربعينيات.
2009 - افتتاح المقر الجديد لبيت الأمم المتحدة ويضم خمسة مكاتب لبرامج ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتخذ من الكويت مقرا لها.
2012 - افتتاح (بيت عبد الله لرعاية الأطفال) الذي يستهدف تقديم الدعم للأطفال المرضى ذوي الحالات المستعصية وأسرهم عن طريق الخبرة العلاجية في التحكم بآلام الطفل والأعراض المصاحبة لمرضه.
2016 - انطلاق فعاليات الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016 بافتتاح الدورة ال22 لمهرجان القرين الثقافي.
2016 - رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية الدكتور عبد الله الغنيم يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية عن فرع الدراسات الإسلامية لعام 2016.
2018 - وزارة الصحة تعلن إجراء ثلاث عمليات لزراعة شرايين القلب التاجية باستخدام تقنية الروبوت الجراحي من قبل فريق طبي كويتي وذلك للمرة الأولى محليا.
2018 - منتخب الكويت يتوج بلقب بطولة أمير البلاد الدولية السابعة الكبرى للرماية بحصده عشر ميداليات متنوعة بمشاركة 39 دولة.
2018 - شركة نفط الكويت تتسلم في دبي جائزة أفضل شركة استكشاف وإنتاج لعام 2017 ضمن قائمة الجوائز السنوية التي تقدمها منظمة (إنترناشيونال فايننس) العالمية لأبرز الشركات في عدة مجالات من النشاط التجاري.
2019 - الكويت تقدم مساهمات مالية إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة بقيمة 1ر9 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
2021 - أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء ويأمرهم بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
2022 - مجلس الأمة يناقش استجوابا مقدما من النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بصفته فيما تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير وانتهى الاستجواب بتجديد الثقة به في جلسة 26 يناير.
2023 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن تسجيل ستة اختراعات جديدة في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع خلال عام 2022.
2024 - الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمعاقين تزكي ممثل دولة الكويت شافي الهاجري رئيسا للاتحاد القاري للأربع سنوات المقبلة . (النهاية)

م ر ب / ن س ن


MENAFN18012025000071011013ID1109103476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث