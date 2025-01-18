حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 1 (كونا) --
الثامن عشر من يناير
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2003 - متحف الكويت الوطني يفتتح القبة السماوية وبوم المهلب والقرية التراثية التي تقدم بانوراما كاملة عن تاريخ الكويت ما قبل الأربعينيات.
2009 - افتتاح المقر الجديد لبيت الأمم المتحدة ويضم خمسة مكاتب لبرامج ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتخذ من الكويت مقرا لها.
2012 - افتتاح (بيت عبد الله لرعاية الأطفال) الذي يستهدف تقديم الدعم للأطفال المرضى ذوي الحالات المستعصية وأسرهم عن طريق الخبرة العلاجية في التحكم بآلام الطفل والأعراض المصاحبة لمرضه.
2016 - انطلاق فعاليات الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016 بافتتاح الدورة ال22 لمهرجان القرين الثقافي.
2016 - رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية الدكتور عبد الله الغنيم يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية عن فرع الدراسات الإسلامية لعام 2016.
2018 - وزارة الصحة تعلن إجراء ثلاث عمليات لزراعة شرايين القلب التاجية باستخدام تقنية الروبوت الجراحي من قبل فريق طبي كويتي وذلك للمرة الأولى محليا.
2018 - منتخب الكويت يتوج بلقب بطولة أمير البلاد الدولية السابعة الكبرى للرماية بحصده عشر ميداليات متنوعة بمشاركة 39 دولة.
2018 - شركة نفط الكويت تتسلم في دبي جائزة أفضل شركة استكشاف وإنتاج لعام 2017 ضمن قائمة الجوائز السنوية التي تقدمها منظمة (إنترناشيونال فايننس) العالمية لأبرز الشركات في عدة مجالات من النشاط التجاري.
2019 - الكويت تقدم مساهمات مالية إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة بقيمة 1ر9 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
2021 - أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء ويأمرهم بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
2022 - مجلس الأمة يناقش استجوابا مقدما من النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بصفته فيما تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير وانتهى الاستجواب بتجديد الثقة به في جلسة 26 يناير.
2023 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن تسجيل ستة اختراعات جديدة في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع خلال عام 2022.
2024 - الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمعاقين تزكي ممثل دولة الكويت شافي الهاجري رئيسا للاتحاد القاري للأربع سنوات المقبلة . (النهاية)
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