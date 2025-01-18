وزارة الخزانة الامريكية : بدء إجراءات استثنائية للتعامل مع أزمة الدين الفيدرالي الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 18 - 1 (كونا) -- أعلنت وزير
الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الوزارة ستبدأ الثلاثاء المقبل تطبيق "إجراءات استثنائية" لتجنب تخلف سداد الحكومة الفيدرالية عن واجباتها المالية في ظل عدم رفع الكونغرس سقف الدين الفيدرالي.
وقالت يلين في رسالة الى الكونغرس امس الجمعة "إن الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لمستوى كبير من عدم اليقين بما في ذلك تحديات التنبؤ بالمدفوعات والمداخيل الخاصة بحكومة الولايات المتحدة لأشهر في المستقبل".
وأوضحت في هذا المجال ان مستوى الدين "لا يسمح بإنفاق جديد ولكنه يخلق خطرا يتمثل في أن الحكومة الفيدرالية قد لا تكون قادرة على تمويل التزاماتها القانونية الحالية التي تعهد بها الكونغرس".
وحثت يلين الكونغرس "على التصرف بسرعة لحماية مصداقية الولايات المتحدة" مشيرة الى ان بعض البرامج الحكومية ستتأثر بهذه الإجراءات.
ويعرف موقع (البيانات المالية) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (الدين الوطني) بأنه "إجمالي مبلغ الاقتراض المستحق للحكومة الفيدرالية الأمريكية المتراكم على مدار تاريخ الولايات المتحدة".
ويتألف من أنواع مختلفة من الديون كالأوراق المالية غير القابلة للتداول أو القابلة للتداول سواء أكانت ديونا يحتفظ بها الشعب أم ديونا تحتفظ بها الحكومة نفسها (المعروفة باسم الديون الداخلية).
ويمكن (الدين الوطني) الحكومة الفيدرالية من دفع ثمن البرامج والخدمات المهمة للشعب الأمريكي.
ويبلغ حجم الدين الفيدرالي حاليا 1ر36 تريليون دولار ولا يمكن للحكومة الامريكية الاقتراض بمبالغ تزيد على هذا المبلغ المحدد سلفا الا بموافقة الكونغرس.
يذكر أن سقف الدين الفيدرالي تم تعديله بالفعل أكثر من 100 مرة منذ الحرب العالمية الثانية من ضمنها ثلاث مرات في عهد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.(النهاية)
ع س ج / ا ب خ
MENAFN18012025000071011013ID1109103475
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