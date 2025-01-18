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وزارة الخزانة الامريكية : بدء إجراءات استثنائية للتعامل مع أزمة الدين الفيدرالي الثلاثاء المقبل

1/18/2025 4:38:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 1 (كونا) -- أعلنت وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الوزارة ستبدأ الثلاثاء المقبل تطبيق "إجراءات استثنائية" لتجنب تخلف سداد الحكومة الفيدرالية عن واجباتها المالية في ظل عدم رفع الكونغرس سقف الدين الفيدرالي.
وقالت يلين في رسالة الى الكونغرس امس الجمعة "إن الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لمستوى كبير من عدم اليقين بما في ذلك تحديات التنبؤ بالمدفوعات والمداخيل الخاصة بحكومة الولايات المتحدة لأشهر في المستقبل".
وأوضحت في هذا المجال ان مستوى الدين "لا يسمح بإنفاق جديد ولكنه يخلق خطرا يتمثل في أن الحكومة الفيدرالية قد لا تكون قادرة على تمويل التزاماتها القانونية الحالية التي تعهد بها الكونغرس".
وحثت يلين الكونغرس "على التصرف بسرعة لحماية مصداقية الولايات المتحدة" مشيرة الى ان بعض البرامج الحكومية ستتأثر بهذه الإجراءات.
ويعرف موقع (البيانات المالية) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (الدين الوطني) بأنه "إجمالي مبلغ الاقتراض المستحق للحكومة الفيدرالية الأمريكية المتراكم على مدار تاريخ الولايات المتحدة".
ويتألف من أنواع مختلفة من الديون كالأوراق المالية غير القابلة للتداول أو القابلة للتداول سواء أكانت ديونا يحتفظ بها الشعب أم ديونا تحتفظ بها الحكومة نفسها (المعروفة باسم الديون الداخلية).
ويمكن (الدين الوطني) الحكومة الفيدرالية من دفع ثمن البرامج والخدمات المهمة للشعب الأمريكي.
ويبلغ حجم الدين الفيدرالي حاليا 1ر36 تريليون دولار ولا يمكن للحكومة الامريكية الاقتراض بمبالغ تزيد على هذا المبلغ المحدد سلفا الا بموافقة الكونغرس.
يذكر أن سقف الدين الفيدرالي تم تعديله بالفعل أكثر من 100 مرة منذ الحرب العالمية الثانية من ضمنها ثلاث مرات في عهد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.(النهاية)

ع س ج / ا ب خ


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