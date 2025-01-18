تقرير متخصص: أداء متباين لتداولات البورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 18 – 1 (كونا) -- ذكر تقرير متخصص أن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان "متباينا" بعد ارتفاع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وانخفاض قيمة المؤشر العام الذي تعده شركة الشال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
وقال تقرير (الشال) الصادر اليوم السبت إن قراءة مؤشر (الشال) لمؤشر القيمة في البورصة
بلغت مع نهاية تداول يوم الخميس الماضي نحو 652 نقطة بانخفاض قيمته 5ر0 نقطة أي بنسبة 1ر0 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي فيما ظل مرتفعا بنحو 8ر15 نقطة أي ما يعادل 5ر2 في المئة عن إقفال نهاية عام 2024.
وأوضح التقرير أن حركة التداولات شهدت ارتفاعات في أسعار 12 شركة مقارنة ب21 شركة في الأسبوع الذي سبقه في حين انخفضت أسعار 13 شركة مقارنة بثماني شركات في وقت لم تتغير أسعار أربع شركات خلال الأسبوع الماضي.
وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وهي تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت وتساهم في دفع مسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية إضافة إلى تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى.
وتؤدي (بورصة الكويت) دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)
م ك ع / م ج ب
MENAFN18012025000071011013ID1109103474
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