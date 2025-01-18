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تقرير متخصص: أداء متباين لتداولات البورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي

1/18/2025 4:38:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 18 – 1 (كونا) -- ذكر تقرير متخصص أن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان "متباينا" بعد ارتفاع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وانخفاض قيمة المؤشر العام الذي تعده شركة الشال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
وقال تقرير (الشال) الصادر اليوم السبت إن قراءة مؤشر (الشال) لمؤشر القيمة في البورصة بلغت مع نهاية تداول يوم الخميس الماضي نحو 652 نقطة بانخفاض قيمته 5ر0 نقطة أي بنسبة 1ر0 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي فيما ظل مرتفعا بنحو 8ر15 نقطة أي ما يعادل 5ر2 في المئة عن إقفال نهاية عام 2024.
وأوضح التقرير أن حركة التداولات شهدت ارتفاعات في أسعار 12 شركة مقارنة ب21 شركة في الأسبوع الذي سبقه في حين انخفضت أسعار 13 شركة مقارنة بثماني شركات في وقت لم تتغير أسعار أربع شركات خلال الأسبوع الماضي.
وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وهي تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت وتساهم في دفع مسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية إضافة إلى تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى.
وتؤدي (بورصة الكويت) دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)

م ك ع / م ج ب


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