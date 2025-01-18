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مسؤول أممي يدعو إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي

1/18/2025 4:38:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 1 (كونا) -- قال وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا ان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي لا يزال قائما على الرغم من "هشاشته" مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم الجانبين في هذا المجال.
وذكر لاكروا امام مجلس الامن الدولي عبر دائرة تلفزيونية من لبنان امس الجمعة انه زار مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش منطقة عمليات قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واطلع عن كثب على الوضع على ارض الواقع كما التقى مع القوات المسلحة اللبنانية والمسؤولين في بيروت.
ولفت الى ان السلطات اللبنانية أبدت حرصها على تنفيذ التزاماتها وفق إعلان وقف الأعمال العدائية وقرار مجلس الأمن (1701).
وأوضح أن القوات المسلحة اللبنانية انتشرت في 93 موقعا جنوب نهر الليطاني بحلول 15 يناير الجاري مقارنة بعشرة مواقع في 27 نوفمبر الماضي مشيرا الى ان (يونيفيل) ساعدتها في الانتشار في الكثير من هذه المواقع.
وقال المسؤول الاممي ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل أعمال هدم الأنفاق والمباني والاراضي الزراعية في لبنان حيث تم الإبلاغ عن الغارات الجوية والانتهاكات المستمرة للأجواء اللبنانية.
وأكد ان استمرار وجود قوات الاحتلال في لبنان ينتهك قرار مجلس الامن رقم (1701) مطالبا الاحتلال الاسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية دون تأخير.(النهاية)

ا م م / ا ب خ


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