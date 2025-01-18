مسؤول أممي يدعو إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 18 - 1 (كونا) -- قال وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا ان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي لا يزال قائما على الرغم من "هشاشته" مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم الجانبين في هذا المجال.
وذكر لاكروا امام مجلس الامن الدولي عبر دائرة تلفزيونية من لبنان امس الجمعة انه زار مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش منطقة عمليات قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واطلع عن كثب على الوضع على ارض الواقع كما التقى مع القوات المسلحة اللبنانية والمسؤولين في بيروت.
ولفت الى ان السلطات اللبنانية أبدت حرصها على تنفيذ التزاماتها وفق إعلان وقف الأعمال العدائية وقرار مجلس الأمن (1701).
وأوضح أن القوات المسلحة اللبنانية انتشرت في 93 موقعا جنوب نهر الليطاني بحلول 15 يناير الجاري مقارنة بعشرة مواقع في 27 نوفمبر الماضي مشيرا الى ان (يونيفيل) ساعدتها في الانتشار في الكثير من هذه المواقع.
وقال المسؤول الاممي ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل أعمال هدم الأنفاق والمباني والاراضي الزراعية في لبنان حيث تم الإبلاغ عن الغارات الجوية والانتهاكات المستمرة للأجواء اللبنانية.
وأكد ان استمرار وجود قوات الاحتلال في لبنان ينتهك قرار مجلس الامن رقم (1701) مطالبا الاحتلال الاسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية دون تأخير.(النهاية)
ا م م / ا ب خ
MENAFN18012025000071011013ID1109103473
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