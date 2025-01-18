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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 5 سنتات ليبلغ 60ر84 دولار

1/18/2025 4:38:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 5 سنتات ليبلغ 60ر84 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة مقابل 55ر84 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا لتبلغ 79ر80 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا لتبلغ 88ر77 دولار. (النهاية)

خ م / م ج ب


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