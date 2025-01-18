سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 5 سنتات ليبلغ 60ر84 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 5 سنتات ليبلغ 60ر84 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة مقابل 55ر84 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا لتبلغ 79ر80 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا لتبلغ 88ر77 دولار. (النهاية)
خ م / م ج ب
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