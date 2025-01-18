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الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح

1/18/2025 4:38:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) -- بسم الله الرحمن الرحيم جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: ينعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح عن عمر يناهز 14 عاما وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 3:30 من عصر اليوم السبت.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
عزاء الرجال/ الزهراء - دار جابر هاتف: 99774555 عزاء الرجال يوم الأحد بعد صلاة العصر فقط عزاء النساء/ قرطبة قطعة 1 شارع أبو أيوب الأنصاري جادة 1 منزل 5 هاتف: 99610222 عزاء النساء يومي الأحد والاثنين بعد صلاة العصر فقط. (النهاية) م ج ب

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