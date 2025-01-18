الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 1 (كونا) -- بسم الله الرحمن الرحيم جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: ينعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح عن عمر يناهز 14 عاما وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 3:30 من عصر اليوم السبت.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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