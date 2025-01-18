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إقلاع الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي لسوريا محملة ب10 أطنان من المساعدات الإغاثية الشتوية

1/18/2025 4:38:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري
الكويت - 18 - 1 (كونا) -- أقلعت اليوم السبت الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى سوريا محملة ب10 أطنان من المواد الإغاثية المخصصة لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجا خلال فصل الشتاء وذلك ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وتأتي حملة المساعدات الكويتية بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة ومشاركة عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور إبراهيم الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع لطائرة المتجهة إلى مطار دمشق الدولي إنه في ظل التوجيهات السامية "تواصل الجمعية تقديم مساعداتها المتنوعة إلى الاشقاء دعما للاستقرار ومراعاة للأوضاع الإنسانية التي تمر بها سوريا بعد سنوات من الأحداث المتتالية هناك".
وأضاف الصالح أن الجهات الكويتية المساهمة حرصت على سرعة ترجمة التوجيهات السامية وتسيير الجسر الجوي لدعم الأشقاء في سوريا "والذي تقرر أن يستمر خلال الأيام المقبلة بالتعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والإنسانية وبدعم حكومي وشعبي".
ونوه بالجهود التي تبذلها الجهات الرسمية الكويتية المشرفة على العمل الإنساني الكويتي والمنظمة له وفي مقدمتها وزارات (الشؤون) و(الدفاع) و(الخارجية) إلى جانب الجهات الإعلامية الرسمية التي تعمل على إظهار الصورة المشرفة للعمل الإنساني الكويتي.
وثمن دور الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية المشاركة ضمن حملة الجمعية (فزعة لسوريا) مشيدا بجهودها المخلصة في تعزيز العمل الإنساني الكويتي.
من جانبه قال المدير العام في (الكويتية للإغاثة) عبد العزيز العبيد ل(كونا) إن رحلة طائرة المساعدات انطلقت وعلى متنها مواد إيوائية منها البطانيات مؤكدا حرص الجمعية وشركائها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي بأقرب وقت ومساعدة الأسر على مواجهة ظروف فصل الشتاء وبرده عبر توفير الضروريات وأساسيات الحياة اليومية التي يستفيد منها المواطنون السوريون.
وأضاف العبيد أن الرحلة السادسة ل(الكويتية للإغاثة) جاءت بالاشتراك مع عدد من الجمعيات الكويتية منها (الهيئة الخيرية) و(إحياء التراث) و(نماء الخيرية) و(النجاة الخيرية) و(عبد الله النوري) و(العون المباشر) و(صندوق إعانة) و(الرحمة العالمية).
وذكر أنها تأتي لدعم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لا سيما مع حالة عدم الاستقرار وتأثر البنية التحتية وغياب بعض الأمور الحياتية الأساسية في سوريا خلال هذه المرحلة.
وشدد على مواصلة الجمعية وشركائها برامج العطاء الانساني وذلك بفضل التسهيلات التي تقدمها الجهات الرسمية في البلاد.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية جمال النوري ل(كونا) إن عمل الجمعية لدعم ومساندة الاشقاء في سوريا ممتد لأعوام طويلة موضحا أن الجمعية "سعت منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 إلى توفير جميع المستلزمات الضرورية والعاجلة لهم".
وبين النوري حاجة المجتمع السوري والأسر في الوقت الحالي إلى مزيد من المواد الأساسية والمساعدات ضمن مساعي دعم الاستقرار هناك وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأعرب النوري عن تطلع جمعية الشيخ عبد الله النوري تتطلع في المرحلة المقبلة إلى المشاركة في إعمار سوريا كبناء البنية التحتية وترميم المباني والمنشآت الرئيسية والمدارس وغيرها مؤكدا العزم على إطلاق حملة خيرية مخصصة لمساندة الاشقاء هناك بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد قال إن الجمعية مستمرة في التواصل مع الهلال الأحمر السوري لمعرفة مدى الحاجة للمواد الضرورية لا سيما مع توافد المساعدات المتنوعة من الدول الأخرى المشاركة في إغاثة سوريا.
وأوضح أن الرحلات الإغاثية السابقة تضمنت سيارات إسعاف ومواد غذائية وأدوية فيما تضمنت الرحلة الحالية البطانيات وستتوالى المواد إلى حين استقرار البلد الشقيق. (النهاية)

س ل م / م ج ب


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