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(الخارجية القطرية): وقف إطلاق النار في غزة يبدأ الساعة 30ر8 من صباح غد الأحد

1/18/2025 4:38:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 – 1 (كونا) -– أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ في تمام الساعة 30ر8 من صباح غد الأحد بالتوقيت المحلي في غزة.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري على حسابه في منصة (اكس) إنه بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 30ر8 من صباح يوم الأحد 19 يناير بالتوقيت المحلي في غزة.
وأضاف الأنصاري "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أعلن الأربعاء الماضي نجاح الوساطة القطرية - المصرية - الأمريكية في التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لإيقاف دائم لإطلاق النار بين الجانبين إضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.(النهاية) س س س / أ ب غ

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