(الخارجية القطرية): وقف إطلاق النار في غزة يبدأ الساعة 30ر8 من صباح غد الأحد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 18 – 1 (كونا) -– أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ في تمام الساعة 30ر8 من صباح غد الأحد بالتوقيت المحلي في غزة.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري على حسابه في منصة (اكس) إنه بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 30ر8 من صباح يوم الأحد 19 يناير بالتوقيت المحلي في غزة.
وأضاف الأنصاري "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أعلن الأربعاء الماضي نجاح الوساطة القطرية - المصرية - الأمريكية في التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لإيقاف دائم لإطلاق النار بين الجانبين إضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.(النهاية) س س س / أ ب غ
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