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(الإحصائي) الخليجي: 10 موانئ خليجية للحاويات ضمن الأكثر كفاءة عالميا في 2024

1/18/2025 4:38:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 18 - 1 (كونا) -- اعلن (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) اليوم السبت انه تم تصنيف 10 موانئ خليجية للحاويات ضمن قائمة ال 70 ميناء الأكثر كفاءة عالميا لعام 2024 من بين 405 موانئ في العالم.
وذكر المركز في تقرير له أن الإمارات والسعودية وعمان وقطر ضمن قائمة ال 35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية من حيث الأوزان والحمولات وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2024.
وعن حجم الأسطول التجاري العالمي أفاد المركز بأن نسبة الأسطول التجاري الخليجي للسفن تمثل 2ر54 بالمئة من إجمالي الأسطول العربي للسفن التجارية لعام 2023 كما أظهرت البيانات أن معظم دول مجلس التعاون تجاوزت المتوسط العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة إذ سجلت 5ر100 نقطة في عام 2023.
وأوضح أن عدد الموانئ البحرية الرئيسية الخليجية بلغ أكثر من 25 ميناء في عام 2024 مضيفا أنه فيما يتعلق بإنتاجية الحاويات تم تصنيف الموانئ الخليجية بحيث يظهر منها ميناءان في قائمة الموانئ ذات الإنتاج الكبير التي تنتج أكثر من أربعة ملايين حاوية وثمانية موانئ ضمن قائمة الإنتاج المتوسط التي يتراوح إنتاجها بين 500 الف حاوية وأربعة ملايين حاوية.
وأشار المركز إلى التطور المستدام الذي تشهده البنية التحتية للمحطات والموانئ البحرية الرئيسية لدول مجلس التعاون ما يجعلها مراكز لوجستية عالمية رائدة.
وأكد في هذا المجال أهمية الملاحة البحرية والموانئ الخليجية إذ تؤدي دورا استراتيجيا حيويا باعتبارها أحد المراكز الأساسية لعمليات شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية.
ولفت الى أن مركز العمليات البحري الموحد يعتبر من أبرز إنجازات التعاون الوثيق بين دول المجلس حيث يسهم في حماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة مما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة مجلس التعاون.
يذكر أن المركز الإحصائي الخليجي مقره سلطنة عمان وهو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس وأنشئ ليكون المصدر الرسمي للاحصاءات بالإضافة إلى العمل على تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.(النهاية)

ن ف ع / م ع ع


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