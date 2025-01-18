(الإحصائي) الخليجي: 10 موانئ خليجية للحاويات ضمن الأكثر كفاءة عالميا في 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مسقط - 18 - 1 (كونا) -- اعلن (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) اليوم السبت انه تم تصنيف 10 موانئ خليجية للحاويات ضمن قائمة ال 70 ميناء الأكثر كفاءة عالميا لعام 2024 من بين 405 موانئ في العالم.
وذكر المركز في تقرير له أن الإمارات والسعودية وعمان وقطر ضمن قائمة ال 35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية من حيث الأوزان والحمولات وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2024.
وعن حجم الأسطول التجاري العالمي أفاد المركز بأن نسبة الأسطول التجاري الخليجي للسفن تمثل 2ر54 بالمئة من إجمالي الأسطول العربي للسفن التجارية لعام 2023 كما أظهرت البيانات أن معظم دول مجلس التعاون تجاوزت المتوسط العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة إذ سجلت 5ر100 نقطة في عام 2023.
وأوضح أن عدد الموانئ البحرية الرئيسية الخليجية بلغ أكثر من 25 ميناء في عام 2024 مضيفا أنه فيما يتعلق بإنتاجية الحاويات تم تصنيف الموانئ الخليجية بحيث يظهر منها ميناءان في قائمة الموانئ ذات الإنتاج الكبير التي تنتج أكثر من أربعة ملايين حاوية وثمانية موانئ ضمن قائمة الإنتاج المتوسط التي يتراوح إنتاجها بين 500 الف حاوية وأربعة ملايين حاوية.
وأشار المركز إلى التطور المستدام الذي تشهده البنية التحتية للمحطات والموانئ البحرية الرئيسية لدول مجلس التعاون ما يجعلها مراكز لوجستية عالمية رائدة.
وأكد في هذا المجال أهمية الملاحة البحرية والموانئ الخليجية إذ تؤدي دورا استراتيجيا حيويا باعتبارها أحد المراكز الأساسية لعمليات شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية.
ولفت الى أن مركز العمليات البحري الموحد يعتبر من أبرز إنجازات التعاون الوثيق بين دول المجلس حيث يسهم في حماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة مما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة مجلس التعاون.
يذكر أن المركز الإحصائي الخليجي مقره سلطنة عمان وهو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس وأنشئ ليكون المصدر الرسمي للاحصاءات بالإضافة إلى العمل على تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.(النهاية)
ن ف ع / م ع ع
MENAFN18012025000071011013ID1109103468
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